Florin Cîţu: Am vrut să arătăm tuturor investitorilor că avem un plan foarte bun de a redresa economia

”Au fost momente forte dificile, pentru că, pe de o parte, voiam să menţimen capacitatea de producţie funcţională, pe de altă parte, cum plăteşti pentru capacitatea de producţie să rămână funcţională. Şi atunci am vrut să arătăm tuturor investitorilor (...) că avem un plan foarte bun de a redresa economia şi de a o scoate din această situaţie de criză”, a declarat, joi, Florn Cîţu, vorbind despre provocările anului 2020.

”I-am convins pe investitori anul trecut şi am reuşit să păstrăm ratingul României într-o perioadă dificilă, am reuşit să finanţăm un deficit la dobânzi din ce în ce mai mici, ceea ce a arătat încredere. Am reuşit să încheiem două emisiuni de succes către populaţie (...) oamenii au avut încredere în măsurile pe care le-a luat acel guvern. Confirmarea cifrelor a venit când am primit cifrele pentru tot anul trecut – estimarea în acest an – care au fost mai bune decât orice estimări ale oricărui specialist, chiar şi ale noastre. În trimestrul IV anul trecut, când România trecea printr-un nou lockdown, România a avut cea mai mare creştere ecoomică”, a adăugat premierul, precizând că actualul Guvern continuă acestemăsuri.

Cîţu consideră că ”acesta este cel mai important lucru pentru un Guvern, să câştige încrederea investitorilor”. ”E foarte greu de câştigat această încredere, e foarte uşor de pierdut”, a mai declarat Cîţu. Acesta participă la evenimentul ”Performerii anului 2020” organizat de Bursa de Valori Bucureşti.