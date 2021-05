Florin Cîţu crede că din punctul său de vedere competiţa pentru şefia PNL e tranşată

"Şi PNL are nevoie şi România are nevoie (de un suflu nou - n.r.). România se schimbă, toată clasa politică aţi văzut că trece prin transformări în ultima perioadă. Este rândul şi PNL să facă acest pas spre o conducere nouă, să mergem spre o viziune nouă, europeană, avem nevoie de reformă. PNL este cel mai longeviv partid din România, iar liberalismul a fost ceea ce a salvat România anul trecut din criză. România a ieşit cu fruntea sus din pandemie tocmai pentru a aplicat principii liberale. Dar eu cred că e nevoie să forţăm puţin lucrurile, să forjăm, să avem această reformă sau liberalismul trebuie, aşa cum îl văd şi eu, trebuie aplicat ca să ne asigurăm această perioadă de opt ani de zile de guvernare", a declarat, luni seară, Florin Cîţu, la Digi 24.

Florin Cîţu a arătat că PNL se află acum la guvernare şi "conduce această coaliţie de guvernare", însă "poate mai mult".

"PNL are resurse, are resurse umane în primul rând, oameni care doresc reformă, care nu vor să mai facă compromisuri, oameni care să fie mândri în fiecare moment că sunt membri ai PNL, să nu existe niciun moment în care să nu fie mândri de faptul că sunt în PNL. Au existat şi momente mai dificile, de aceea vă spun că eu nu voi face compromisuri niciodată şi deja mă ştiţi foarte bine. În patru ani de zile ca senator, ministru al Finanţelor, am fost cel mai atacat om de PSD, niciodată nu am cedat un centimetru în faţa PSD. Asta este direcţia în care vom merge: liberalism”, a adăugat Florin Cîţu.

Primul ministru a susţinut că cel mai important lucru este ca PNL să poată implementa reformele pe care şi le-a propus, iar pentru asta are nevoie de opt ani la guvernare.

"Eu pot să fac acest lucru, să aranjez, să facem situaţia, să pregătim terenul pentru următorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic, un partid care să susţină principiile liberale (...) şi fără să mai facem compromisuri sau să facem compromisuri în viitor. În fiecare funcţie unde numim oameni să fie oameni de valoare, oameni care să ne facă mândri că suntem liberali. (...) Din punctul meu de vedere această competiţie este deja tranşată, cred că nu mai trebuie să mai demonstrez. Am demonstrat ca ministru al Finanţelor Publice, această guvernare este o guvernare de succes, nu o spun doar eu, o spun toate cifrele, o spun şi estimările FMI, Comisiei Europene ş.a.m.d. În acest moment, ce am avut de demonstrat a demonstrat. Ceea ce trebuie noi să demonstrăm ca liberali, ca Partid Naţional Liberal, este că se poate cu o Românie liberală, de care să se bucure toţi românii, se poate să ardem acele etape. 30 de ani de zile am fost ţara cu cel mai mic PIB pe cap din Uniunea Europeană. Se poate să ardem aceste etape, să ne apropiem şi noi de mijlocul UE. Liberalismul este singura soluţie pentru a reduce sărăcia”, a mai afirmat Cîţu.

Cîţu a susţinut că oamenii pe care îi are alături sunt "oameni care au demonstrat că ceea ce au făcut în localităţile pe care le administrează se poate face după principii liberale” şi a spus că ce au făcut primarii care îl susţin vrea să facă cu România.

Premierul nu îi reproşează nimic lui Ludovic Orban, însă consideră că "lucrurile au mers bine, dar întotdeauna se poate mai bine". Cîţu a declarat, răspunzând unei întrebări, că relaţia sa cu Orban "este una bună, nu există nicio fisură între noi doi”, iar relaţia sa cu preşedintele Klaus Iohannis o cataloghează drept o "relaţie bună, instituţională".

Acesta a ţinut să precizeze că a avut alături, la anunţul candidaturii sale, reprezentanţi ai unor filiale care îşi anunţaseră susţinerea faţă de Ludovic Orban în condiţiile în care la acel moment nu exista un contracandidat.

Premierul a afirmat, de asemenea, că funcţiile publice deţinute de el sau de Ludovic Orban "nu au nicio legătură" cu competiţia internă din partid. Întrebat de ce ar fi mai bună guvernarea dacă el ar câştiga preşedinţia partidului, Cîţu a spus că "lucrurile vor fi tranşate mai simplu” şi în coaliţia de guvernare, iar comunicarea se va îmbunătăţi. Citu a adăugat că primul său obiectiv este "cel puţin opt ani la guvernare”.

