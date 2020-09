Florin Cîțu la RFI, despre majorarea pensiilor cu 40%: De unde atâta tupeu și cinism la PSD?

Au încercat să arunce România în aer ani de zile, i-am oprit și văd că tot nu se potolesc (...). Încă aștept instituțiile statului să analizeze și să-i ancheteze pentru subminarea economiei naționale pe cei care au lăsat economia fără stocuri, înaintea unei crize de sănătate. Și bineînțeles, poate o să ne uităm și la aceste acțiuni, ceea ce fac astăzi în Parlament este vădit împotriva României (...). Sunt indignat de ceea ce fac. Toată lumea se uită la noi, avem investitori, avem Comisia Europeană, agențiile de rating, toată lumea se uită la noi, ne-au avertizat că mergem într-o direcție greșită și acești oameni vin și fac acest lucru”.

Unde sunt banii din împrumuturi?

Ministrul de Finanțe îi răspunde liderului PSD, după ce Marcel Ciolacu s-a întrebat luni seară la TVR1 unde sunt banii din împrumuturile României: ”Acest Ciolacu este deputat, iar acum două săptămâni am trimis fiecărui membru al Parlamentului un e-mail, în care este prezentată execuția bugetară și modul în care au fost cheltuiți banii, evoluția datoriei publice etc.. Toate informațiile sunt prezentate lunar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Am înțeles, Marcel Ciolacu nu știe să citească un site, nu știe să se uite pe un site, i-am trimis eu pe mail toate informațiile. Acum, dacă nici de acolo nu le poate citi, nu mai are nici o scuză. Anul acesta, au fost crescute investițiile, care au ajuns la aproape 24 de miliarde, după opt luni de zile, cea mai mare sumă din ultimii zece ani. Au fost crescute pensiile cu cea mai mare sumă pe care a făcut-o vreodată un Guvern (...). Acolo sunt banii. Am crescut alocațiile cu 20%, am crescut alocațiile la începutul anului, am plătit facturi lăsate de Marcel Ciolacu și gașca lui neplătite de ani de zile. Peste șase miliarde de lei decontări pentru concedii medicale. Am rambursat la TVA mai mult cu trei miliarde (...). Am plătit pentru profesori, din urmă, doi ani de zile, hotărâri judecătorești. Acolo sunt banii”.

