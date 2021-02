Florin Cîţu: România a avut cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul IV

"Ştiri foarte bune astăzi pentru economia României. Ceea ce am spus în 2020, şi în tot timpul anului, şi au încercat să mă contrazică trompetele PSD-iste s-a adeverit: România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în trimestrul IV şi una dintre cele mai mici căderi ale economiei. Se spunea că vom duce economia de râpă: -9, -10, -7. Economia României a avut o contracţie de -3,9 şi o creştere economică de circa 3% în trimestrul IV, una dintre singurele ţări din UE care a evitat recesiunea tehnică", a explicat premierul.

El a subliniat că, potrivit datelor, România are şansa ca, în trimestrul I al acestui an, să revină "cu economia pe plus", respectiv "să recuperăm tot ceea ce am pierdut din cauza crizei de anul trecut".

"Asta înseamnă foarte clar că măsurile pe care le-am luat anul trecut şi pentru care am fost atacaţi aproape zilnic au fost măsuri foarte bune, care au dat rezultate, şi aşa vom continua şi în 2021", a precizat Florin Cîţu. AGERPRES