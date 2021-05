Florin Cîţu: România are cea mai rapidă revenire economică din istorie

Premierul Florin Cîţu afirmă, marţi dimineaţă, că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani, după ce INS a anunţat că economia a crescut cu 2,8% în primul trimestru din acest an.

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări romani! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani scris", marţi, pe Facebook, premierul Florin Cîţu.

Acesta a adăugat că au fost luate cele mai bune masuri şi economia a răspuns pozitiv.

"Acum pregătim toate masurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani eu mă aştept la o creştere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum şi de care să beneficieze TOŢI romanii", a mai scris premierul.

Produsul Intern Brut al României a crescut, în termeni reali, în primul trimestru al anului cu 2,8%, faţă de trimestrul IV din 2020, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2020 a scăzut cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nici o modificare pe seria ajustată sezonier, potrivit estimărilor "semnal" anunţate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

