Florin Cîţu: Sunt încasări record la bugetul de stat, prin conformare voluntară

„Avem cea mai bună strategie până acum pentru că conformarea voluntară a crescut pentru prima oară în aceşti doi ani de zile. Nu pot să vă dau cifrele pentru luna aprilie, dar vă spun că sunt încasări record la venitul de stat, prin conformare voluntară. Nu am crescut taxele în aceşti ani. Din contră. Am avut şi unele facilităţi. Nu am introdus taxe noi şi totuşi, atunci când ai predictibilitate, pentru că aceasta era cheia – le-am promis românilor, antreprenorilor că nu modificăm taxele. Ne-am ţinut de cuvânt anul trecut, anul acesta şi cei care contribuie îşi plătesc taxele. Deci avem conformare voluntară, asta este important. Vedem o creştere a gradului de conformare voluntară”, a explicat Florin Cîţu, întrebat care este gradul de colectare a taxelor şi impozitelor în România.

Chestionat care este strategia pentru combaterea evaziunii fiscale, premierul a replicat: „În ceea ce priveşte eliminarea evaziunii fiscale, pentru că trebuie să recunoaştem că există, soluţia pe care am propus-o din primul moment este digitalizarea. Anul acesta au fost conectate casele de marcat la ANAF. Anul acesta vom introduce şi e-factuarea sau factura electronică. Ea a făcut minuni pentru o ţară cu probleme de evaziune fiscală cum este Italia şi veţi vedea că şi pentru România ea va face minuni în ceea ce priveşte reducerea acelei evaziuni fiscale sau gap-ului de la colectarea de TVA”.