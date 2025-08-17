MICA PUBLICITATE
SPORT

Florin Prunea a sărit la beregata lor. Nu s-a mai abținut și le-a rostit numele: „Au retrogradat echipa. Sunt principalii vinovați!”

duminică, 17 august 2025, 14:20
Poli Iași a fost una dintre echipele retrogradate din SuperLiga României în sezonul 2024/2025, după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus (1-1 pe teren propriu, 0-1 în deplasare), scrie digisport.ro.

La peste două luni de la momentul respectiv, Florin Prunea, care a ocupat funcția de președinte la gruparea din Iași, i-a găsit vinovați pe Alin Roman și Mihai Bordeianu, despre care a spus că nu s-au comportat deloc așa cum ar fi trebuit și au creat probleme în vestiar, notează digisport.ro.

„Eu știu mai multe legat de ce a fost acolo. Roman și Bordeianu au retrogradat echipa. Ei doi s-au certat cu Miriuță și au aruncat vestiarul în aer. Ce a fost acolo la Iași în ultimele etape… plus meciul cu Metaloglobus. Ei sunt principalii vinovați!

Acum văd că el și Bordeianu sunt tot un zâmbet, dar ei au uitat ce s-a întâmplat anul trecut la Iași. Nu e în regulă! Nu mă gândesc la prostii, dar este prea mare diferența între ce joacă ei acum și ce au jucat sezonul trecut la Iași”, a declarat fostul portar al naționalei, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Mai mult pe digisport.ro.

