Focar de infecție pe Strada Profesor Ioan Petru Culianu. Deșeurile menajere băltesc în stradă

”Situația este dezastruoasă. Deșeurile menajere ce ies din canal atunci când ploua sunt enorme, iar situația este groaznică. Mizeria este dusă de apă peste tot , iar roțile masinilor ce trec peste aceste mizeriii duc cu ele infectia peste tot in oras , in parcări, in cuŕți etc. Și ne intrebăm ,, de unde atâtea boli ???

Mirosul de la resturile ce ies din canal este îngrozitor, Pute. Dacă locuia pe această stradă o persoană din conducerea ApaVital situatia era rezolvată de mult. Oamenii ce locuiesc aici sunt nemulțumiți de faptul că nu se rezolvă nimic. Din cauza acestui Focar de infecție au inceput sa fie îmbolnăviri- mirosuri urâte - probleme de respirație - curțile infectate cu microbi din aer de la fecalele ieșite din canalizare pe stradă”, a scris ieșeanul care a atașat și două imagini.