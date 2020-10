Focar extins de coronavirus la o societate comercială din Tomeşti: 43 de infectări

La societatea comercială SC CNUD EFCO SRL din Tomeşti s-au infectat cu noul coronavirus 43 de salariaţi. Firma este specializată pe confecţionarea cuptoarelor pentru fabricarea sticlei, fiind deţinută de o companie germană din 2019. “Salariaţii pozitivi s-au adresat pentru evaluare la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. Salariaţii contacţi sunt in carantină la domiciliu. In data de 12.10.2020 se vor efectua manevre de dezinfecţie cu o firmă specializată. Ancheta epidemiologică este in desfăşurare”, potrivit DSP Iaşi.