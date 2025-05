Fonduri europene la Iași: ne-au bătut și Botoșaniul și Vasluiul la euro/locuitor. Care sunt motivele absorbției mici

Deși Iașul beneficiază de fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est, absorția rămâne scăzută, doar 15,8 euro per capita, sub alte județe. Blocajele birocratice și lipsa unei viziuni strategice afectează dezvoltarea, iar soluțiile includ simplificarea procedurilor, parteneriate interjudețene și investiții în infrastructură digitală și verde.

Regiunea Nord-Est a României beneficiază, în perioada de programare 2021–2027, de o finanțare de 1,75 miliarde de euro prin Programul Regional Nord-Est, destinată stimulării dezvoltării economice, infrastructurii și incluziunii sociale. Deși Iașul este unul dintre cele mai importante centre universitare și economice din regiune, capacitatea sa de absorbție a fondurilor europene rămâne sub așteptări. Dar nu spunem noi asta. Cifrele arată că, până în octombrie 2024, la nivel regional au fost semnate peste 506 contracte de finanțare, totalizând aproape 300 de milioane de euro. O sumă impresionantă, dar din care Iașul a atras doar 15,8 euro per capita, plasându-se sub alte județe precum Botoșani sau Vaslui, conform unui raport Regio Nord-Est. Comparativ, Botoșani are o rată de absorbție de 40,14, iar Vasluiul a înregistrat investiții de 20,11 euro/locuitor.

Ce proiecte sunt în derulare la Iași?

Investițiile majore din județ includ centura ușoară a municipiului și digitalizarea serviciilor publice, însă ritmul lent de absorbție este afectat de blocaje birocratice, fragmentarea viziunii strategice și disfuncționalități administrative. Aceste aspecte împiedică județul să exploateze la maximum potențialul său economic și să atragă fonduri într-un ritm similar altor județe din regiune.

Potrivit Regio Nord-Est, în ciuda resurselor disponibile, Iașul, dar și celelalte județe vecine se confruntă cu o serie de dificultăți, printre care: proces birocratic lent, care întârzie implementarea proiectelor; lipsa unei viziuni regionale integrate, ceea ce afectează colaborarea cu alte județe; disparități semnificative față de județe cu performanțe mai bune, precum Botoșani sau Suceava. În plus, la nivel regional, au mai fost semnalate și deficiențe de capacitate instituțională și lipsa de personal calificat în unele UAT-uri mici.

În acest context al dezvoltării regionale, RNE recomandă ca autoritățile locale să accelereze ritmul de absorbție a fondurilor și să elimine blocajele administrative, pentru ca județe precum Iași de exemplu, să își valorifice pe deplin poziția de lider economic și universitar în regiune.

Recomandare: simplificarea procedurilor de achiziții

De asemenea, pentru optimizarea absorției se mai propune întărirea capacității administrative a UAT-urilor, inclusiv prin formare continuă, crearea de consorții interjudețene pentru proiecte mari, parteneriate publice-private mai active, mai ales în domenii precum digitalizarea sau energia verde. O altă recomandare vizează simplificarea procedurilor de achiziții și a evaluării proiectelor la nivelul ADRNE, mai ales că regiunea se află într-o poziție favorabilă pentru a accesa fonduri europene în perioada 2025-2027, datorită apelurilor active pentru infrastructură verde, educație digitală și inovare.

