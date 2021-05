Fonduri Europene pentru Tinerii Fermieri sub 40 de ani (P)

Iti prezentăm o oportunitate grozava de finantare daca esti un tanar fermier , cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 de ani și ai o firma la inceput, care desfasoara activitati agricole de mai putin de 2 ani. Noi suntem aici pentru tine – firma de consultanta pentru fonduri europene Iasi cu experienta pe obtinerea si implementarea unor astfel de proiecte.

Masura 6.1 Instalarea Tinerilor Fermieri!

Suntem la curent cu toate schimbarile programului. Astfel, daca in anii trecuti finanțarea era valoare de cel mult 50.000 euro, in prezent este luata in considerare majorarea finantarii per proiect la 70.000 de euro. Suma ramane 100% nerambursabila.

Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului sunt :

• Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje, echipamente, irigații etc.);

• Plantarea soiurilor autohtone / creșterea raselor de origine;

• Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;

• Adaptarea fermelor la standarde de calitate și de protecție a mediului;

• Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare economică mică;

• Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO).

Criterii de eligibilitate :

– Fermierii trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;

– Să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO;

– Să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de afaceri;

– Să își stabilească domiciliul în UAT-ul* în care exploatația este înregistrată;

– Să aibă locul de muncă (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația (în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este/ va fi încadrat într-o activitate salarizată);

– Sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația.

