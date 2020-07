Ford anunţă o investiţie suplimentară de 30 de milioane de dolari la Craiova

”Ford România anunţă astăzi că, începând din data de 20 iulie, angajaţii Fabricii de Producţie Vehicule din Craiova au revenit la programul de lucru în trei schimburi, astfel încât volumul de producţie este acum la aproape acelaşi nivel cu cel înregistrat înainte de începutul pandemiei. Tot astăzi, Ford anunţă că a demarat o investiţie suplimentară de 30 de milioane de dolari, pentru instalarea uneia dintre cele mai moderne linii de presaj. Aceasta are o suprafaţă de 1.900 mp (aproape cât dimensiunea a două bazine olimpice) şi va permite uzinei Ford Craiova să producă la nivel local o gamă mai largă de componente, care, în acest moment, sunt aduse de la alte fabrici Ford din Europa”, a anunţat compania. Fabrica de la Craiova va începe în acest an şi producţia de serie a modelului Ford Puma ST, primul vehicul al diviziei Ford Performance produs vreodată în România.

”Deşi situaţia continuă să fie volatilă, revenirea la trei schimburi de lucru este un semn că pieţele europene au început să se redreseze. Este important ca oamenii să continue să se comporte responsabil şi să respecte toate măsurile de securitate şi sănătate impuse de către guvernele naţionale şi de către companii. Acesta este un factor important pentru menţinerea activităţii noastre şi a industriei auto în această perioadă dificilă”, a declarat Ian Pearson, preşedintele Ford România.

Conducerea Ford Craiova a primit vizita preşedintelui României, Klaus Iohannis. Aceasta este cea de-a doua vizită a domniei sale la fabrica Ford Craiova şi prima de la începutul pandemiei. Mai târziu în acest an, Ford Craiova va începe şi producţia de serie a noului Ford Puma ST, cel mai performant şi tehnologizat vehicul construit vreodată în România şi primul SUV care se alătura familiei Ford Performance în Europa. Producţia modelului Puma a început în octombrie anul trecut la fabrica Ford din Craiova, fiind primul model hibrid construit în România. Acesta este comercializat în Europa, precum şi în Australia şi Noua Zeelandă, astfel că Ford Craiova exportă vehicule în acest moment în peste 50 de ţări la nivel global.

Ford şi-a luat angajamentul de a electrifica gama sa de vehicule destinate pieţei europene, Puma fiind unul dintre cele 14 modele pentru care Ford şi-a propus să ofere variante de propulsii electrificate. Printre aceste modele se numără şi SUV-ul electric Mustang Mach-E - care va fi disponibil în Europa până la sfârşitul anului 2020.

Cu o investiţie de peste 1,5 miliarde de euro în uzina sa de ultimă generaţie de la Craiova, Ford România are în prezent aproximativ 6.000 de angajaţi, atât la Fabrica de Producţie Vehicule, cât şi la Fabrica de Producţie Motoare, care lucrează în acest moment în două şi trei schimburi. Aproape jumătate dintre ei s-au alăturat companiei în ultimii trei ani, pentru a sprijini producţia SUV-urilor EcoSport şi Puma.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează şi asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri şi autovehicule electrice Ford, precum şi autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome şi soluţii de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajaţi în toată lumea.

Ford Europa produce, vinde şi servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are aproximativ 45.000 de angajaţi la facilităţile proprii şi aproximativ 59.000 de angajaţi când sunt luate în considerate asocierile în participaţiune şi entităţile neconsolidate. În plus faţă de Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaţii cu Clienţii şi 19 de facilităţi de producţie (12 deţinute integral sau asocieri în participaţiune consolidate şi şapte asocieri în participaţiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.