Formele răspunderii tutorelui minorului. Cine poate depune plângere

În conformitate cu prevederile art. 133 Cod Civil tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia.

Tutorele este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui.

Răspunderea tutorelui poate îmbrăca următoarele forme: civilă (patrimonială sau nepatrimonială), contravențională sau penală.

Răspunderea civilă patrimonială intervine atunci când tutorele prin acțiunile sau inacțiunile sale cauzează minorului un prejudiciu. Este vorba, în primul rând, de o răspundere pentru fapta proprie a tutorelui. Totodată, tutorele răspunde și pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârșite de minor, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia. Așa cum prevede art. 162 alin. (2)- (3) Cod Civil descărcarea de gestiune nu are efectul de a înlătura răspunderea tutorelui pentru prejudiciul cauzat, prin culpa sa, în timpul exercitării tutelei, iar tutorele care înlocuiește pe un alt tutore are obligația să ceară fostului tutore, chiar și după descărcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat minorul din culpa sa, sub sancțiunea de a fi obligat el însuși de a repara aceste prejudicii.

Totodată, art. 130 alin. 4 Cod Civil reglementează că atunci când tutorele a încheiat un act juridic cu nerespectarea avizului consiliului de familie, el va putea răspunde dacă actul este păgubitor pentru minor.

Persoanele care pot face plângere la instanța de tutela cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor sunt:

minorul care a împlinit vârsta de 14 ani;

consiliu de familie sau oricare membru al acestuia;

persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;

serviciul de stare civilă cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;

instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești;

organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană.

Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de către instanța de tutela, cu citarea părților și a membrilor consiliului de familie. Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanța de tutela consideră că este necesar, conform art. 155 alin. (1)-(2) Cod Civil.

De asemenea, legiuitorul a prevăzut la art. 163 alin. (1)-(3) Cod Civil sancțiunea amenzii civile. Aceasta intervine în cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, când tutorele poate fi sancționat cu amenda civilă, în folosul statului, care nu poate depăși valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, în interval de câte 7 zile, după care se va numi un alt tutore. Totodată, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplinește defectuos sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul statului, care nu poate depăși 3 salarii medii pe economie. Amenda civilă se aplică de către instanța de tutelă prin încheiere executorie.

Pe lângă răspunderea civilă patrimonială, tutorele mai răspunde și nepatrimonial. Această răspundere se concretizează prin îndepărtarea acestuia de la tutela, potrivit art. 158 Cod Civil.

Răspunderea contravențională întervine atunci când neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor tutorelui constituie contravenție. Această formă a răspunderii se poate angaja în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încadrare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată etc.

Răspunderea penală a tutorelui poate fi antrenată dacă acesta săvârșește infracțiunea de gestiune frauduloasă, rele tratamente aplicate minorului, punerea în primejdie a unei persoane în neputiință de a se apăra etc. De asemenea, pe lângă pedeapsa principală a închisorii sau amenzii prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, tutorele poate fi condamnat și la pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de fi tutore sau curator.

Biroul Teritorial Iaşi

Instituţia Avocatul Poporului

Consilier coordonator Paula Iekel