Formula 1: Charles Leclerc, Lewis Hamilton şi Pierre Gasly, descalificaţi de la Marele Premiu al Chinei

Această decizie a fost oficializată de comisarii de cursă.

În cazul maşinilor lui Leclerc şi Gasly acestea nu aveau greutatea minimă regulamentară de 800 de kilograme la finalul Marelui Premiu al Chinei de duminică. Prin urmare, ambii piloţi au fost descalificaţi, la fel şi Lewis Hamilton, pentru uzură excesivă pe podeaua plată a Ferrari-ului său.

Gasly nu a obţinut niciun punct, dar ar fi putut termina în top 10 dacă maşina sa ar fi fost conformă. Esteban Ocon (Haas), după ce a terminat cursa pe locul 7, a urcat pe locul 5, în spatele învingătorului Oscar Piastri (McLaren) şi a lui Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) şi Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc şi Hamilton au coborât în clasamentul piloţilor, la fel ca Ferrari în clasamentul constructorilor. Britanicul, care a câştigat sâmbătă cursa sprint de la Shanghai, ocupă acum locul 9 cu 9 puncte, iar monegascul locul 10 cu 8 puncte.

Ferrari este acum doar pe locul 5 în clasamentul constructorilor, cu 17 puncte. După Australia şi China, al treilea GP al sezonului este programat în Japonia, pe 6 aprilie.

Update 🚨 Following DSQs for Gasly, Leclerc and Hamilton the points scorers are as follows:

Piastri 25 pts

Norris 18

Russell 15

Verstappen 12

Ocon 10

Antonelli 8

Albon 6

Bearman 4

Stroll 2

Sainz 1 (his first point for Williams) #F1 #ChineseGP

