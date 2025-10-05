MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Formula 1: McLaren, campioană la constructori în 2025

De Redacția
duminică, 05 octombrie 2025, 19:00
1 MIN
Formula 1: McLaren, campioană la constructori în 2025

Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.

În Singapore, Lando Norris şi Oscar Piastri, piloţii McLaren, s-au clasat pe locul 3, respectiv pe poziţia a patra.

„Aş putea să o iau de la capăt! A fost o cursă dificilă, Max nu a făcut nicio greşeală, dar eu am dat tot ce am avut astăzi. Sunt fericit, am avansat două poziţii şi am câştigat din nou titlul de campioni la constructori, aşa că sunt fericit”, a declarat Lando Norris.

Cursa a fost câştigată de George Russell (Mercedes), iar pe locul doi a terminat Max Verstappen (Red Bull).

„Este o senzaţie incredibilă. Sunt foarte recunoscător echipei, care a făcut o treabă extraordinară pe tot parcursul weekendului. Sunt foarte fericit. La început am fost puţin stresat când l-am văzut pe Max cu pneuri moi”, a declarat Russell.

Top 10 este completat de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) şi Carlos Sainz (Williams).

Etichete: formula 1, McLaren, titlu mondial

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network