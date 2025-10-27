MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie

De Redacția
luni, 27 octombrie 2025, 21:16
1 MIN
Formula 1: Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie

Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului.

La Mexico, consilierul Helmut Marko şi Laurent Mekies, şeful Red Bull, au decis să mai reflecteze puţin. Aşadar, cine va fi noul coechipier al lui Max Verstappen se va afla „în jurul datei Grand Prix-ului de Abu Dhabi”, prevăzut pentru 7 decembrie.

„Am amânat decizia până la sfârşitul sezonului, deoarece vrem să ne concentrăm mai întâi pe lupta pentru campionat. Nu avem niciun motiv să ne grăbim. Vrem să ne mai acordăm puţin timp. Înţelegem că fanii ar dori să afle rapid, dar noi nu ne grăbim. Vrem să le oferim piloţilor noştri toate şansele posibile de a-şi demonstra valoarea”, a spus Mako.

În timp ce Isack Hadjar este vizat pentru a se alătura echipei, francezul va mai avea trei curse la dispoziţie pentru a se remarca şi a-şi câştiga locul alături de campionul mondial în exerciţiu.

Etichete: formula 1, Max Verstappen, red bull

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network