MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Formula 1: Şase curse sprint şi în calendarul din 2026

De Redacția
marți, 16 septembrie 2025, 16:00
1 MIN
Formula 1: Şase curse sprint şi în calendarul din 2026

Formula 1 a făcut publice numele circuitelor care vor găzdui o cursă sprint anul viitor. Vor fi şase, la fel ca anul acesta şi anul trecut. Dar noi trasee vor descoperi cursa de sâmbătă, scrie news.ro.

O mică noutate însă, pe lângă cele obişnuite, precum Miami (2 mai), Silverstone (4 iulie) sau Shanghai (14 martie), trei circuite – şi nu dintre cele mai mici – vor descoperi plăcerea cursei scurte: Montreal (23 mai), Zandvoort- Ţările de Jos (22 august) şi Singapore (10 octombrie).

Sprintul în Singapore se va disputa probabil după-amiaza, având în vedere ora calificărilor (21:00 ora locală – 16.00, ora României)..

Etichete: formula 1, sprint

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network