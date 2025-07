Fost militar, veteran al teatrelor de operații, prins fără permis și cu o alcoolemie de 2,45‰ în timp ce conducea

A acroșat trei stâlpi metalici de pe marginea trotuarului

Pe 27 noiembrie anul trecut, în jurul orei 12.40, Cristinel Hamerca se afla la volan, pe strada Otilia Cazimir, îndreptându-se spre strada Fierbinte. Începând cu 9 octombrie, ar fi trebuit să-și lase cheile în cui, pentru că dreptul de a conduce îi fusese suspendat pentru o perioadă de patru luni.

Mai mult, șoferul era suficient de băut încât să nu-și mai poată controla autovehiculul. El a acroșat trei stâlpi metalici de pe marginea trotuarului, în apropierea sediului Poliției. Firește, incidentul nu a scăpat neobservat de oamenii legii. Hamerca nu a oprit, ci și-a continuat drumul, cu polițiștii după el. A mai acroșat un stâlp atunci când a încercat să vireze pe strada Fierbinte, fiind imediat oprit de agenții de poliție.

Analiza sângelui a indicat o alcoolemie de 2,45‰

Testarea cu aparatul Dräger a indicat o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care Hamerca a fost condus la sediul Institutului de Medicină Legală. Aici, analiza sângelui a indicat o alcoolemie de 2,45‰.

Hamerca a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis. Și-a recunoscut vina, fiind judecat în procedură simplificată. Totuși, el a spus că nu știa că nu mai are dreptul de a conduce. Nu citise procesul-verbal. Totuși, îl semnase și făcuse mențiunea „Regret”. Nu oprise după ce acroșase stâlpii pentru că se afla aproape de casă. Hamerca a explicat că se afla într-o perioadă dificilă, întrucât socrul său decedase. A menționat că are o pensie de 3.100 lei, la care se adăuga o indemnizație de 1.000 de lei, ca veteran din armată. Se declara de acord să facă efortul de a achita o amendă penală de 10.000 de lei. De asemenea, a precizat că nu mai dorea să dețină permis de conducere, urmând să-și vândă autoturismul.

Procurorii nu l-au vrut după gratii, dar judecătorii da

Alcoolemia deosebit de ridicată și comportamentul șoferului imediat după acroșarea stâlpilor a cântărit greu în aprecierea finală a magistraților. Aceștia au remarcat că inculpatul nu avea antecedente penale, dar au subliniat și că avusese o atitudine oscilantă în fața instanței. Procurorul de ședință solicitase aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu suspendare sub supraveghere, dar magistrații Judecătoriei nu au fost de acord. „Atitudinea inițială de sustragere, încercarea de a fugi de la locul accidentului, justificările nesincere oferite în cursul urmăririi penale cu privire la necunoașterea suspendării, precum și multitudinea circumstanțelor agravante conturează o periculozitate sporită. Se adaugă tendința legislativă de înăsprire a regimului sancționator aplicabil infracțiunilor contra siguranței circulației rutiere, în special a celor comise sub influența alcoolului. Prin urmare, instanţa apreciază că se impune condamnarea inculpatului la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare în regim de detenție”, au explicat judecătorii.

Aceștia l-au condamnat la plata unei amenzi de 10.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 200 zile-amendă, pentru conducere fără permis, dar și la 8 luni de închisoare, cu executarea în regim de detenție, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. De asemenea, i-au interzis dreptul de a conduce autoturisme timp de 5 ani. Sentința Judecătoriei a fost contestată atât de inculpat, cât și de procurori. Curtea de Apel va reanaliza dosarul pe 12 august.

