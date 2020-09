Fosta soție a lui Pancu după divorț: Numărul domnișoarei era salvat cu nume de bărbat

"Eu sunt cea care a decis sa puna capat casniciei, nu Daniel. A fost o decizie grea, care a venit dupa o relatie de 22 ani, dintre care timp de 10 ani am fost casatoriti legal. Motivele nu doresc sa le dezvalui, insa doresc sa subliniez ca separarea mea de Daniel nu are nicio legatura cu actuala partenera de viata a lui.

Legat de o alta dezinformare aparuta in presa, aceea ca, in urma cu 20 de ani, fostul meu sot si actuala partenera de viata au trait o poveste de dragoste, pot spune doar atat: in memoria telefonului lui Daniel, numarul de telefon al domisoarei era salvat cu nume de barbat: Ando Iar lista continua: Cristi de la Rapid, Laur de la Atlantis, etc", a scris Mihaela Stanciu pe o retea de socializare.

Ulterior acestui mesaj, ea si-a inchis contul pe facebook.

Aflati amanunte de pe ziare.com.