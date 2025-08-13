Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani

Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o hotărâre de transfer cel târziu în toamna acestui an. Ulterior, municipalitatea ar urma să pună în valoare 2,9 hectare de pădure prin intermediul unui proiect de investiții.

Aprobarea actului normativ a devenit o certitudine: la nivelul executivului a fost finalizată procedura de elaborare a procesului de transfer, iar, de ieri, proiectul a intrat în etapa de consultare publică. Acesta este un pas formal, dar decisiv pentru preluarea fostei tabere de către Primărie. Despre acest transfer se discută la Iași de aproape 10 ani.

Procesul de preluare a fost reinițiat în acest an

Ani la rândul, Primăria a vorbit despre transferul fostei tabere Ciric de la Direcția Județeană de Sport în patrimoniul municipiului. Terenul pe care se află mai multe active, toate în ruină, este în proprietatea Primăriei, dar administrarea era în curtea DJS. Principalul motiv pentru nerealizarea transferului a vizat regimul juridic al bunurilor: imobilele se află în administrarea statului de la începutul anilor ’70. În prezent, construcțiile se află la Agenția Națională pentru Sport care le-a preluat de la Ministerul Educației.

„Clădirile cuprinse în această tabără nu au făcut obiectul unui proiect de hotărâre de Guvern de modificare a datelor tehnice ale clădirilor actualizate, neexistând măsurători topografice până în prezent din cauză că Agenția Națională pentru Sport nu a deținut documente privind situația juridică a proprietății asupra terenului”, se arată în proiectul hotărârii de guvern.

La începutul acestui an, procesul de transfer a fost reinițiat de viceprimarul Roxana Necula, iar, în luna martie, Consiliul Local (CL) a adoptat o hotărâre prin care a solicitat de la stat preluarea fostei tabere. Față de un demers similar de acum circa 8 ani, solicitarea CL va avea o finalitate: guvernul va aproba o hotărâre prin care construcțiile în ruină vor intra în proprietatea Primăriei.

Lista construcțiilor care vor fi preluate de Primărie

În proprietatea municipalității vor intra 24 de bunuri cu o valoare de inventar de 2,2 milioane lei. Valorile au fost actualizate în primăvara acestui an. Printre active se numără terenuri de sport, căsuțe din lemn, cabane, spații expoziționale, magazii, grupuri sanitare și pavilioane administrative. Hotărârea care va fi adoptată de guvern presupune actualizarea valorilor de inventar conform ultimei evaluări și transferul tuturor imobilelor în proprietatea Primăriei.

„Municipiul Iași prin Consiliul Local, se obligă să reabiliteze imobilul Tabăra Ciric, prin investiții finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași, cât și din fonduri europene eligibile, guvernamentale sau alte surse de finanțare”, se arată în proiectul de act normativ.

Transferul va fi încheiat odată cu semnarea unui protocol între cele două părți, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern. În cazul în care Primăria nu va demara modernizarea zonei, imobilele vor reveni în proprietatea statului, conform proiectului de act normativ.

Ce vrea să facă Primăria la fosta tabăra Ciric

Tabăra Ciric a fost lăsată de izbeliște ani la rândul, iar construcțiile sunt într-o stare avansată de degradare: unele imobile s-au autodemolat, iar altele stau să se prăbușească. Planul Primăriei este de a include fosta tabără într-un proiect integrat de amenajare a zonei Ciric.

„Revitalizarea fostei tabere școlare de la Ciric va aduce un mare plus zonei, oferind un spațiu modern pentru activități recreative și educative, un beneficiu important pentru elevi, familii și toți ieșenii care caută locuri de relaxare aproape de natură”, se arată în hotărârea Consiliului Local din martie 2025.

Conform sursei citate, proiectul integrat de amenajare a unor spații de la Ciric va avea o durată de 5 ani, iar fondurile pot fi asigurate atât de la bugetul local, cât din finanțări nerambursabile. „Prin proiect se intenționează realizarea de spații verzi multifuncționale, ce vor asigura locuri de recreere și educație ecologică”, se mai precizează în documentul citat.

