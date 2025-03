Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Leo Grozavu, pare că face minuni la Botoșani. Cum a reușit să readucă speranța salvării echipei de la retrogradare

Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoşani, ştie că formaţia sa mai are de muncit pentru a evita retrogradarea, dar spune că botoşănenii nu renunţă la luptă.

„Felicitările le merită băieţii, pentru că fără să facem o partidă senzaţională am reuşit o victorie importantă. Cred că am reuşit să dau o altă stare echipei. Nimeni nu poate face minuni Şi cu Ciobi au fost meciuri bune, cu adversari puternici. Echipa se mobilizeaza când jucăm cu adversari puternici. Mai este o partidă foarte dificilă, cu o echipă care joacă mai bine în deplasare şi este o contracandidată a noastră la salvarea de la retrogradare”, a declarat oficialul.

Am terminat de jucat cu toate echipele bune

„Suntem departe încă, nu am făcut foarte multe puncte. Am avut un program infernal şi am terminat de jucat cu toate echipele bune. Nu putem spune însă că Unirea Slobozia este o echipă slabă. Va fi un meci foarte greu”, a spus fostul oficial al Politehnicii.

Leo Grozavu a vorbit despre echipele cu șanse la titlu

„Şanse la titlu au toate echipele din play-off. FCSB, prin experienţa europeană, are un avantaj, dar va fi un play off foarte interesant, cu CFR Cluj şi U Cluj, Craiova, Rapid şi Dinamo. Cel mai bun să câştige”, a declarat Leo Grozavu, după victoria obţinută de echipa sa, FC Botoşani, la Cluj, cu Universitatea, sâmbătă, scor 1-0.

Cum a reușit să „resusciteze” echipa?

„Am câștigat și cu șansă. Am reușit să scoatem 3 puncte foarte importante în economia clasamentului. Cred că am reușit să dau o altă stare echipei, nu poate face nimeni minuni. Și cu Ciobi (n.r. Liviu Ciobotariu) cred că au fost rezultate bune.

S-au primit foarte multe goluri, astăzi nu am primit și e surprinzător. Au fost dăți când am dat două goluri acasă și nu am câștigat. Băieții au reacțioant de la începutul anului, încă de la meciurile amicale s-a văzut o schimbare.

Mă bucur că rămânem focusați. Mai este o partidă cu o echipă care joacă foarte bine în deplasare și e o contracandidată a noastră pentru locurile de salvare. Suntem departe. Nu am făcut foarte multe puncte. Am avut un program infernal. Am terminat meciurile cu echipele foarte bune.

Asta nu înseamnă că Slobozia e o echipă mai puțin bună. E o echipă creată după chipul și asemănarea lui Adrian Mihalcea”, a spus Grozavu, la finalul partidei.

