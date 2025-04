Fostul boxer Viorel Oarză, iertat pentru incidentul violent din sediul Inspectoratului Județean în Construcții

Sentința nu este însă definitivă, ea putând fi contestată în decurs de 10 zile.

Oarză, reprezentant al investitorului

Inspectorii IJC au efectuat pe 9 mai 2022 un control la șantierul unui bloc care se construia în Dancu. Au găsit mai multe nereguli, așa că inspectorii au dispus sistarea lucrărilor. Ulterior, inspectoarea prezentă la fața locului l-a sunat pe investitor, invitându-l la sediul IJC pentru întocmirea procesului-verbal de control și comunicarea oficială a măsurilor dispuse. „Proiectul nu era respectat, existând numeroase probleme legate de faţade, de suprafeţe, de compartimentări. Nu aveau diriginte de şantier, nu aveau mulţi dintre specialiştii impuşi de o astfel de lucrare. Aveau doar o autorizaţie şi un proiect”, au rezumat la acea dată reprezentanții IJC neregulile găsite.

Nu a trecut mult după apelul telefonic, iar la sediul IJC au venit patru oameni, printre care și Oarză, ca reprezentant al investitorului. Ceea ce inspectorii IJC au considerat nereguli grave, pentru care se impunea oprirea lucrărilor, din punctul de vedere al investitorului erau mărunțișuri cauzate în principal de constructor.

„Când am intrat, ne-am prezentat, doamna S. ne-a contestat micile nereguli depistate pe şantier si ne-a comunicat măsurile dispuse, moment în care s-au încins spiritele, deoarece era vorba de bani investiţi, echipe de muncitori. Discuțiile s-au intensificat mai mult între noi şi împotriva lui A., ca executant al lucrării. Noi am început să ne certam cu privire la cine va plăti lucrările și daunele”, a povestit ulterior investitorul, citat ca martor.

Oarză a simulat că vrea să-l lovească pe inspector

Discuțiile au continuat să se încingă, iar Viorel Oarză a început și-a ieșit din fire. Un al doilea inspector aflat în birou, Iulian R., le-a cerut celor veniți să iasă și să-și continue cearta afară. Deranjat de intervenție, Oarză s-a îndreptat spre inspector, proferând injurii și simulând că vrea să-l lovească cu capul în gură. Nu și-a dus gestul până la capăt. În cele din urmă, cearta a fost oprită de polițiștii chemați la fața locului, iar cei patru au plecat din sediul IJC.

Cei doi inspectori peste care năvăliseră investitorul și oamenii lui nu au făcut plângere penală. Ancheta poliției a mers însă mai departe. Inspectorii se aflau în birou, în exercițiul atribuțiilor profesionale, așa că fapta lui Oarză a fost considerată ultraj. Pentru cercetarea și urmărirea penală a acestei infracțiuni, nu este necesară plângerea prealabilă a victimei. Și nici pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, a doua acuzație care i s-a adus lui Oarză.

„Nu a dus la crearea unui climat general de insecuritate”

Fostul boxer este o veche cunoștință a judecătorilor, având la activ numeroase condamnări, îndeosebi pentru infracțiuni cu violență, inclusiv o condamnare primită în Italia, de 8 ani de închisoare, pentru tentativă la omor și deținere ilegală de arme. La câteva luni după incidentul din sediul IJC, Oarză a mai fost condamnat o dată, la un an, două luni și 20 de zile de detenție. În martie acest an, a mai primit o condamnare, la un an și două luni de închisoare. Încă o condamnare i-ar fi adăugat un spor la pedeapsă.

Oarză a avut totuși noroc de judecători aflați în toane bune. „În ciuda repetatelor încălcări ale legii penale rezultate din cazierul ataşat la dosar, inculpatul a depus eforturi de a se integra social şi de a-şi câştiga existenţa prin muncă, colaborând cu martorii A., B., C. și D. în domeniul construcţiilor”, au reținut magistrații de la bun început.

După consultarea probelor aflate la dosar și interogarea martorilor, magistrații au apreciat că nu există probe certe cu privire la gestul agresiv la adresa lui Iulian R. menționat de procurori în rechizitoriu. „Inculpatul se prezintă ca o persoană cu un nivel redus de instruire, cu dificultăți evidente de exprimare coerentă și articulată, aspecte ce reies atât din susţinerile făcute în cursul procesului, cât și din comportamentul observat în sala de judecată. Inculpatul prezintă o postură corporală vizibil afectată, mergând cu spatele aplecat și cu capul înainte și manifestă o serie de gesturi bruște, necoordonate, care pot părea dezordonate pentru un observator extern, însă care nu se dovedesc a avea un caracter agresiv”, au considerat judecătorii. Percepția lui Iulian R., care simțise că i se înmoaie genunchii și care avusese nevoie de câteva minute petrecute pe holul instituției pentru a-și reveni din șocul întâlnirii cu Oarză a fost și ea apreciată de judecători ca exagerată. „Inculpatul a avut un comportament inadecvat, datorat stării de tensiune în care se afla pricinuit de sistarea lucrărilor de construcţie, însă acest comportament nu a dus la crearea unui climat general de insecuritate, astfel că, după consumarea incidentului şi plecarea inculpatului, toate persoanele prezente au continuat activităţile specifice, aşa cum rezultă din înregistrările video, depuse la dosarul de urmărire penală. Chiar şi în timpul manifestărilor inculpatului, persoanele de sex masculin prezente nu aveau reacţii importante, ci şi-au exprimat mai degrabă curiozitatea”, au conchis judecătorii cu privire la acuzația de ultraj.

Judecătorii au ajuns practic la concluzia că procurorii exageraseră

Faptul că polițiștii nu aplicaseră pe loc nicio sancțiune i-a convins pe judecători că scandalul desfășurat la primul etaj al sediului nu avusese o amploare prea mare, chiar dacă fusese auzit și la etajul doi, și la parter. Apoi, nu era clar că Oarză îl amenințase direct pe Iulian R. Mai degrabă, el înjurase și amenințase generic, instituțiile statului, urmare a comportamentului său vulcanic. Întrebase dacă e nevoie să dea șpagă, dar aceasta era una dintre puținele referiri la IJC și angajații săi. Nu fusese spart niciun geam sau provocată altă distrugere. Comparând reacția polițiștilor cu rechizitoriul, judecătorii au ajuns practic la concluzia că procurorii exageraseră. „O asemenea inconsecvență între percepția organelor de ordine publică și susținerile Ministerului Public subminează în mod serios temeinicia acuzaţiei penale. Mai mult, în lipsa unor probe clare privind existența unei reacții colective de indignare sau de tulburare socială, și în condițiile în care activitatea publică nu a fost întreruptă ori perturbată într-un mod semnificativ, nu se poate susține îndeplinirea elementului material al infracțiunii (de tulburarea liniștii și ordinii publice, n.r.)”, au încheiat magistrații.

