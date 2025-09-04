Fostul comisar Vasile Zacornea, inculpat oficial în dosarul accidentului mortal de la Holboca

Fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a fost oficial inculpat în cazul accidentului mortal petrecut în vara anului 2023 la Holboca. Acestuia i-a fost adusă noua calitate, de inculpat, ieri, însă Zacornea nu a dat niciun fel de declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Fostul comisar este inculpat pentru părăsirea locului accidentului și ucidere din culpă și urmează să fie trimis în judecată. În două luni dosarul acestuia va ajunge în instanță.

„Astăzi va fi audiat în calitate de inculpat”

„Din punctul meu de vedere și din expertiza care a fost efectuată reiese foarte clar că domnul conducător auto trebuia să își dea seama în momentul în care a lovit victima. Deci va fi trimis în judecată din punctul meu de vedere și cred că astăzi va fi audiat în calitate de inculpat. Din probele administrate până acum la dosarul cauzei reiese foarte clar că el se afla la volan. Dacă nu el, atunci cine? Soția? Nu știu, nu îmi este foarte clar, mi se pare o chestiune foarte ciudată. Eu nu sper nimic, legea urmează să își facă datoria, practic cel vinovat trebuie să răspundă din punct de vedere penal și moral. Nu știu, astea sunt procedurile privind durata anchetei, expertiza a durat foarte mult, totuși s-au mișcat destul de repede și experții. Sperăm ca să dobândească calitatea de inculpat și să fie trimis în judecată, pentru că probele sunt clar în defavoarea lui”, a precizat avocatul victimelor, Codrin Stupariu.

”Noi am solicitat daune morale și materiale, am precizat o sumă conform practicii judiciare și urmează ca instanța să decidă. Domnul Vasile Zacornea ar avea și posibilitatea să achite aceste daune morale și materiale, iar un lucru important este că mașina pe care acesta o conducea nu era asigurată. Nu pot să precizez valoarea daunelor pentru că am un contract de confidențialitate cu clienții. Nu este o sumă foarte mare, este o sumă raportată la dispozițiile legale”, a adăugat acesta.

Ce spune avocatul apărării

De partea cealaltă, avocatul Ionel Nechita a oferit o serie de explicații care vin în apărarea fostului comisar Zacornea.

„Sunt suficient de multe probe însă nu neapărat care să conducă spre încadrarea juridică dispusă până în prezent. Noi nu am mai consultat de multă vreme dosarul, întrucât au fost dispuse efectuarea unor expertize, și vom lua la cunoștință acum de rezultatul lor și de tot ce au solicitat ulterior. Deocamdată, noi ceea ce putem să spunem este faptul că nu el este angrenat în această problemă. Ceea ce cunoașteți dumneavoastră de la început, asta s-a întâmplat și ulterior, după administrarea probelor, de aceea a și durat atât de mult. Vedem pe urmă”, a spus și Ionel Nechita.

Bărbatul era culcat pe drum

Decizia de ieri era de așteptat, deoarece în luna iulie toate obiectivele și obiecțiunile formulate la expertiza criminalistică au fost respinse, ceea ce întărește concluziile clare privind responsabilitatea lui Vasile Zacornea în producerea accidentului.

Fostul comisar de poliție Vasile Zacornea este acuzat că, în noaptea de 29 spre 30 iunie 2023, ar fi trecut cu mașina peste un bărbat culcat pe un drum de pământ din Holboca, apoi ar fi părăsit locul accidentului. Victima, în vârstă de 45 de ani, cunoscută în comunitate pentru consumul de alcool, a fost găsită fără viață dimineața, iar primele suspiciuni au apărut abia după vizualizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă.

