Fostul finanţator al Dinamo, Nicolae Badea, dă tărcoale Iaşului: vrea 10 milioane lei

Firma de IT a acestuia, una cunoscută la nivel naţional, vrea să implementeze un sistem de e-ticketing în transportul public ieşean. Oferta încă nu este publică.

Firma unui fost finanţator al clubului de fotbal Dinamo este singurul ofertant la o licitaţie a Primăriei Iaşi. Radcom, una dintre cele mai cunoscute companii de pe piaţa furnizorilor IT din ţară, vrea să rezolve o „rană” mai veche a Iaşului: implementarea unui sistem de e-ticketing în transportul public. Societatea îi are ca beneficiari reali pe Nicolae Badea şi Gabriel Dogaru, primul dintre acestea fiind cunoscut publicului larg de pe vremea când finanţa clubul Dinamo. Contractul pe care Radcom îl „vânează” la Iaşi are o valoare de aproape 10 milioane lei, fără TVA. Proiectul este finanţat prin intermediul fondurilor europene. Oferta financiară a Radcom încă nu este publică, fiind depusă zilele trecute.

Una dintre principalele componente ale proiectului vizează livrarea şi montarea mai multor echipamente de bord pentru asigurarea funcţiei de e-ticketing şi numărare călători: 148 de computere de bord, 490 de validatoare duale, 197 de sisteme de numărare şi 296 de switch-uri. Printre altele, achiziţia mai prevede sisteme precum: integrare plată SMS, control titluri de călătorie, comunicaţii integrate, management de flotă, integrare carduri cu sistem de bike-sharing, emitere carduri de călătorie şi sistemele inteligente de transport (ticketing şi numărare călători).

În activitatea actuală a CTP există unele facilităţi specifice unor astfel de sisteme, dar acestea nu sunt integrate şi nu au fost implementate conform unei viziuni unitare. Ideea realizării unui sistem de e-ticketing la Iaşi datează de aproape 20 de ani, dar finanţarea a fost asigurată abia acum doi ani după o supra-contractare în cadrul Programului Operaţional Regional.

Primăria şi-a stabilit ca termen maxim de evaluare a ofertei Radcom luna septembrie 2022, dar, probabil, raportul de procedură va fi emis mult mai devreme. În 2020, firma a avut o cifră de afaceri de 83 milioane lei, cu un profit net de circa 2,4 milioane lei şi un număr mediu de aproape 100 de angajaţi.