Fostul mare internațional Sabău, împietrit după ce Politehnica a remizat pe terenul Universității!

La final, antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, era consternat de rezultat, consemnat după ce oaspeții au marcat în minutele 90 și 90+6.

„Eram favoriți, la experiența noastră, nu aveam voie să luăm gol la ultima fază, dintr-o fază fixă, mai ales că aveam pe teren trei fundași centrali. Au fost bâlbâieli în careu, greșeli în lanț, nescuzabile. Trebuia să blocăm centrările lor, trebuia să arătăm și mai bine fizic, mai ales că am avut o zi în plus de odihnă. Chiar dacă am jucat mai modest, puteam câștiga. Eu îmi asum greșelile mele, ar trebui și jucătorii să și le asume” a declarat fostul mare internațional.