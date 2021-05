Fostul mare șahist Garry Kasparov deschide Grand Chess Tour 2021 la București

Ceremonia oficială dedicată ”minţii educate şi onorate de participarea extraordinară a celui mai bun jucător de şah al tuturor timpurilor, multiplul campion mondial Garry Kasparov”, va avea loc în data de 4 iunie, la Face Convention (Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, ora 13:00), şi va consta într-o conferinţă de presă, urmată de prima mutare, făcută de Kasparov împreună cu un invitat special, tragerea la sorţi şi o serie de evenimente cu invitaţi, cu participarea celor 10 jucători de şah înscrişi în turneu şi a marelui maestru internaţional.

Evenimentul de deschidere îşi propune să transmită cu precădere tinerilor, dar şi iubitorilor şahului şi publicului larg, un mesaj de încredere şi de reînnoire a forţelor proprii, după experienţa dificilă a pandemiei, sintetizat în sloganul ediţiei: ”Change your life. Make your Move. With Kasparov” (Schimbă-ţi viaţa. Fă o mutare. Cu Kasparov).

La turneu vor participa 10 şahişti recunoscuţi la nivel internaţional, printre care şi cel mai bun şahist al României, care a fost confirmat ca wildcard, Constantin Lupulescu. Ceilalţi jucători sunt americanul Fabiano Caruana, armeanul Levon Aronian, olandezul Anish Giri, rusul Aleksander Grişciuk, americanul Wesley So, azerii Şahriar Mamediarov, Teimur Radjabov, francezul Maxime Vachier-Lagrave şi ungurul Richard Rapport.

Concursul va fi de şah clasic, spre deosebire de ediţia din 2019 găzduită de România, care a fost de şah rapid şi blitz. Şahiştii vor juca în sistem turneu, adică fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la Bucureşti se ridică la 350.000 de euro.

