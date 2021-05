Fostul parlamentar Petru Movilă are un copil din flori pe care nu-l recunoaște. Date oficiale!

Reporterii Ziarul de Iași au contactat-o pe Carmen Diaconu în legătură cu acest subiect sensibil. ”În baza cererii de acces electronic, ambele părţi au luat cunoştinţă de rezultatele testului ADN. Acesta este pozitiv, în proporţie de 99,9%. Documentul a ajuns la dosarul cauzei, iar instanţa va decide în consecinţă. Nu doresc să comentez mai mult”, ne-a declarat Carmen Diaconu (FOTO), mama copilului.

Contactat astazi de reporterii "Ziarului de Iasi", Movila, dupa ce a ezitat putin, a spus ca nu vrea sa comenteze subiectul: „E un subiect pe care nu-l comentez”. Intr-o discuţie anterioară, din toamna anului trecut, Movila a negat că ar fi avut o relaţie cu Diaconu, darămite un copil, şi a pus demersul acesteia pe seama campaniei electorale. „Dacă o depus o plângere, instanţa o va soluţiona. Nu am cum să am eu o reacţie la toate năzdrăvăniile oamenilor din oraş. Mă surprinde, căci suntem în campanie electorală, şi în ultima zi apare aşa ceva. Este o acţiune de denigrare şi încercare de compromitere a unui competitor politic. Suntem în campanie electorală... nu am avut niciun fel de relaţie de niciun fel…Este un subiect de şantaj, un subiect de campanie. Dacă se va înregistra ceva la instanţă, voi respecta legea, şi altceva nu am de comentat“, ne-a spus Petru Movilă.