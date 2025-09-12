Fostul prefect, Luciana Antoci, a ajuns la concluzia că în toate instituțiile descentralizate ieșene este deficit de personal

Din această dimineață, Iașul va avea un nou prefect. Luciana Antoci va fi consilier în Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan, pe probleme de educație, iar succesorul său la șefia Instituției Prefectului va fi Constantin Dolachi. Acesta a mai condus instituția, în calitate de subprefect, până înaintea alegerilor parlamentare de anul trecut.

Luciana Antoci : „nu e chiar așa, cel puțin nu la Iași”

Luciana Antoci a făcut ieri un bilanț al activității în cele șase luni la Prefectură, de la avansul lucrărilor de consolidare și eficientizare energetică a Casei Pătrate (acum într-un stadiu de realizare de 75 la sută), până la organizarea alegerilor prezidențiale. Ea a menționat și coordonarea intervențiilor în urma unor evenimente precum inundațiile din mai-iunie, accidentul grav produs în mai la Lețcani când o autoutilitară s-a ciocnit violent cu un autobuz, incendiul de la Maternitatea Cuza Vodă din iulie și primul caz de rabie la om din ultimii 13 ani.

Fostul prefect a menționat pe de altă parte periplul făcut la instituțiile descentralizate ieșene în aceste șase luni, în urma căruia a realizat că peste tot este deficit de personal, deși „se spune peste tot că statul este un mecanism mamut care are foarte mulți angajați, care «stau la stat»; nu e chiar așa, cel puțin nu la Iași”, a subliniat Luciana Antoci. „Iașul multiplică toate problemele pe care le întâlnim la nivel național”, a conchis ea.

Lipsă de criterii de performanță în educație

Întrebată de „prioritatea zero” dintre cele pe care și le-a propus să le abordeze la București, Luciana Antoci a spus că își dorește să ducă la guvern problemele „de la firul ierbii”. Ea a început cu educația, arătând că „soluțiile trebuie să fie adaptate, ținând cont că sistemul de educație este foarte eterogen, cu diferențe mari între mediile de rezidență, urban/rural, între categoriile sociale, între tipurile de școli”.

„Nu vom reuși niciodată să reglăm sistemul de educație până când nu vom avea criterii de performanță foarte clară, și pentru instituții, și pentru profesori, și pentru elevi”, a subliniat ea, extinzând apoi observațiile la toate domeniile de activitate.

Noul prefect va depune jurământul în această dimineață la ora 10. El îi va avea în continuare subprefecți pe Felix Guzgă și pe Marian Șerbescu.

Publicitate și alte recomandări video