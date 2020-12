Fostul primar Dan Tudorache, celebru cu diamantele sale, se aciuează în Parlament. Va căpăta imunitate

Tudorache se află pe poziția a doua în București, chiar sub Alexandru Rafila, cel care a deschis lista PSD în Capitală. Următorul pas îl reprezintă validarea mandatului în Parlament, procedură care se realizează pentru toți aleșii în acest weekend.

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, apare pe lista deputaților aleși și confirmați de Biroul Electoral Central, în ciuda faptului că Marcel Ciolacu anunțase săptămâna trecută că, potrivit procedurii, odată ce acesta nu mai face parte din PSD, mandatul îi va fi invalidat, scrie Europa Liberă.

Marcel Ciolacu a promis că Daniel Tudorache nu o să fie validat în Parlament, dar până în acest moment nu a întreprins vreun demers. Fostul primar al Sectorului 1 este acuzat de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor și a anunțat că s-a suspendat din PSD. Dacă își va primi mandatul, Tudorache va beneficia de imunitate.

Social-democrații ar trebui să ceară explicit ca mandatul lui Daniel Tudorache să nu fie validat, deoarece acesta nu mai este membru PSD. În acest caz, următorul pe lista PSD din București, Florin Manole, i-ar lua locul. O altă posibilitate este ca Daniel Tudorache să se retragă singur și să anunțe că nu dorește funcția de deputat.

Ciolacu a spus, pe 26 noiembrie, că a avut o discuţie cu fostul primar al Sectorului 1, iar acesta şi-a dat demisia din PSD, astfel încât, la ora alegerilor, acesta nu va mai fi membru de partid, astfel încât candidatura sa nu va fi validată.

„La camera Deputaților am decis să votăm proiectul. E la Senat, nu poate fi pus pe ordinea de zi, pentru că activitatea e blocată ca să nu se dubleze alocațiile. Am zis public că sunt de acord. V-aţi uitat pe listele PSD? E curăţenie cap-coadă. Eu am anunţat înainte de a face listele că nu va fi niciun candidat condamnat sau trimis în judecată. Cu toate că cei trimişi în judecată au prezumţia de nevinovăţie.

Domnul Tudorache a început o anchetă asupra sa după ce s-au întocmit listele. Am avut o discuţie cu domnia sa. Tot respectul pentru decizia sa. În acest moment, domnul Tudorache nu mai este membru PSD şi nu mai este preşedintele organizaţiei Sector 1. Domnul Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament pentru că prima regulă este să fii membru al PSD. Domnul Tudorache nu mai este.

Deci se pot găsi soluţii când există bună-credinţă şi chiar îl felicit pe domnul Tudorache. Este o decizie curajoasă. Nu s-a cramponat de această funcţie. Mai puteţi să-mi daţi un alt exemplu de la un alt partid? Să îl întrebați pe domnul Orban câți condamnați are PNL pe listele la parlamentare”, a declarat Marcel Ciolacu.