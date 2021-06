Fostul rector al UMF, omagiat de universitate

Evenimentul se înscrie într-o serie de manifestări ale universităţii care şi-a premiat profesorii seniori cu ocazii festive, de regulă la aniversarea acestora. Reprezentanţii UMF au transmis că acad. Carol Stanciu a dezvoltat la Iaşi o şcoală de gastroenterologie recunoscută la nivel naţional şi internaţional şi a creat primul institut de profil din ţară.

A fost rector al UMF Iaşi (1992 - 2004) şi decan al Facultăţii de Medicină (2004 - 2008). De asemenea, a fost preşedinte al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie şi al Societăţii Române de Endoscopie Digestivă, preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, reprezentant pentru Europa de Est în Internaţional Society for Disease of the Esophagus, preşedinte al Comitetului de Etică pentru două mandate succesive al Organizaţiei Mondiale de Gastroenterologie. „Studiile sale au marcat profund evoluţia conceptuală în patologia funcţională a esofagului şi în principal în domeniul bolii de reflux gastroesofagiene”, au transmis oficialii UMF.