Fostul șef de la Permise Iași, Vasile Zacornea, trimis în judecată după un accident mortal. Victima a fost lovită în timp ce dormea pe un drum de pământ

Fostul șef al Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție.

Procurorii arată că fapta s-a produs în noaptea de 29 iunie 2023, în jurul orei 23:30, în localitatea Valea Lungă, comuna Holboca. Potrivit anchetei, Zacornea se afla la volanul unei autoutilitare Mitsubishi L200, pe direcția Aroneanu – Rusenii Noi, iar la un moment dat a virat pe un drum de pământ pe care îl folosea frecvent ca scurtătură.

Pe acel drum, polițistul ar fi lovit mortal un bărbat care dormea întins pe carosabil, aflat într-o stare avansată de ebrietate. În loc să anunțe poliția, șoferul ar fi părăsit locul accidentului, fapt care constituie infracțiune conform art. 338 alin. 1 din Codul Penal.

„Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prevăzută de art. 338 alin. 1 din Codul Penal”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

După producerea accidentului, victima — identificată ulterior ca G.D. — a fost găsită fără viață pe marginea drumului de pământ din Valea Lungă.

Ancheta desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, care a contribuit la identificarea autorului și la administrarea probelor. Rechizitoriul a fost finalizat pe 3 octombrie 2025, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași, instanța competentă să judece cauza.

„Această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei, iar trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție”, a declarat Elena Mădălina Pricop, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Vasile Zacornea, în vârstă de 53 de ani, este ofițer de carieră și a condus, timp de mai mulți ani, Serviciul Regim Permise și Înmatriculări Iași, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. El a fost implicat în mai multe anchete interne de-a lungul ultimilor ani, însă a rămas în funcții de conducere până în 2023, când s-a pensionat.

