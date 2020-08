Fostul selecţioner Anghel Iordănescu este suspect de coronavirus. El aşteaptă rezultatul testului

Până la aflarea rezultatului, fostul selecţioner este în izolare. "Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simţit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simţit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare şi noaptea a făcut şi un pic de temperatură. A decis să meargă şi să-şi facă toate analizele. Aşteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observaţie, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut şi testul. Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El şi sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în Bucureşti, urma să plece împreună, dar am preferat toţi să avem grijă, să fim precauţi, iar ei stau separat faţă de noi restul”, a explicat Edward Iordănescu la Digi Sport.

El a menţionat că iniţial tatăl său nu s-a gândit la varianta coronavirusului: “Ideea este că în primă fază nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta şi a făcut testul. Iniţial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok şi să nu fie probleme".