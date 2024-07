Fostul viceprimar Cezar Baciu a devenit chiriaș al Primăriei Iași. Are apartament în „Blocul procurorilor”

Cezar Baciu a avut un concurent la licitația organizată de Primăria Iași pentru acest apartament, dar și-a adjudecat procedura după ce a ofertat o sumă de 2.050 lei/lună, conform surselor „Ziarul de Iași”, în condițiile unui preț minim de pornire de 1.658 lei/lună. Decizia de închiriere a fost luată de Comisie cu opinii separate: trei membri din acest for sunt foști colegi ai lui Baciu din Consiliul Local (CL), fără că fostul vice să fi avut o relație apropiată cu vreunul dintre ei.

„Nu pot să cred că un fost vice al Iașului nu are unde locui”

În perioada mai 2021 – octombrie 2023, Cezar Baciu i-a asigurat „votul de aur” primarului Mihai Chirica în CL și a ocupat, drept răsplată, unul dintre posturile de viceprimar. La intrarea în CL (februarie 2021), Baciu declara un venit anual de aproape 24.000 lei – în timpul petrecut în funcția de vice, această sumă era echivalentă indemnizației pe 2 luni. În fiecare an, fostul vice declara că nu are locuințe sau alte proprietăți – condiție esențială pentru a putea participa la licitațiile organizate de Primăria Iași în vederea închirierii unui apartament din fondul locativ aflat în proprietate publică.

Procedura a fost organizată de municipalitate la finalul lunii mai 2024. Din Comisia de evaluare a dosarelor fac parte și trei foști colegi din CL ai lui Baciu, de la PNL (Silviu Apostol), PSD (Ovidiu Laicu) și USR (Iulian Nicolau). Ceilalți doi membri ai forului sunt un reprezentant al ANAF și unul al Primăriei Iași. Din componența Comisiei, au răspuns apelurilor noastre Laicu și Apostol, care ne-au confirmat că au avut de analizat cererea fostului lor coleg din CL.

CITESTE SI: INTERVIU ZDI: ”Trădătorul” USR Cezar Baciu explică de ce a votat bugetul lui Chirica

„Am participat la ședința privind evaluarea ofertelor la acel apartament din CUG. A fost într-adevăr domnul fost viceprimar și o doamnă, a fost aprobată cererea domnului Baciu, eu m-am abținut la vot, nu pot să cred că cineva care a fost în conducerea Iașului timp de 3 ani nu are unde locui. El a adus acte doveditoare că nu deține alte locuințe, că e căsătorit, că are copil, că soția nu are venit”, ne-a declarat consilierul Ovidiu Laicu.

De cealaltă parte, Silviu Apostol a fost reținut în comentarii, dar a susținut că, în timpul analizei pe dosar, a solicitat un act pe care nu l-a primit, respectiv certificatul de căsătorie al fostului viceprimar. În ultima declarație de avere, depusă la încetarea mandatului de vice, Baciu menționa, din nou, că nu deține o locuință, singura modificare constând în cei 39.000 euro pe care i-a încasat la botezul fiului său în 2023.

„Nu am deținut și nu am în proprietate locuință. Am depus toate documentele necesare licitației”, a replicat fostul viceprimar Cezar Baciu.

CITESTE SI: Un serial ZdI: Cine conduce Iaşul? Azi, viceprimarul Cezar Baciu, un veritabil trântor de lux

Surse ZDI spun că prețul licitat de acesta a fost de 2.050 lei/lună, în condițiile în care prețul minim de pornire a fost de 1.658 lei/lună. Contractul a fost încheiat pe o perioadă standard de 2 ani, timp în care suma pe care o va achita lunar Cezar Baciu va rămâne neschimbată – cuantumul chiriei se indexează cu rata inflației pe ultimele 12 luni la prelungirea valabilității contractului prin act adițional. În atribuirea contractului de închiriere se ține cont în special de prețul ofertat (40%), capacitatea economico-financiară a ofertanților (35%) și o declarație (standard, cerută prin lege) privind protecția mediului înconjurător (25%).

Baciu, implicat în scandalul cărbunelui

Procurorii DNA au început, anul trecut, o anchetă în cazul unei achiziții desfășurate de Primăria Iași în centrul căruia s-a aflat fostul viceprimar Cezar Baciu. Așa cum ZDI a relatat la vremea respectivă, procurorii verifică motivele în baza cărora Baciu a semnat un act adițional pentru suplimentarea unei cantități de cărbune achiziționate de municipalitate. Actul adițional a fost semnat în condiții controversate: sezonul rece (2022/2023) era la început cu o prognoza blândă, iar Primăria nici măcar nu adusese la Iași tot cărbunele contractat inițial.

CITESTE SI: Mostenirea vicelui Baciu: o „gaură” în buget de 6 mil. dolari. Zeci de mii de tone de cărbune cumpărat la preţ triplu

Odată trecută iarnă, aceste aspecte au fost confirmate: ultima tranșă de cărbune nu a mai fost adusă, astfel că municipalitatea a rămas cu o sabie deasupra capului – furnizorul Vitol SA poate invoca oricând plata celor 6 milioane dolari (valoarea suplimentării). Dar miza „conflictului înghețat” cu Vitol (în prezent, sunt în derulare negocieri între părți) ajunge la câteva zeci de milioane euro: ultima tranșă de cărbune a ajuns în portul Constanța, dar nu a mai fost ridicată, astfel că Primăria Iași e bună de plată și pentru perioada îndelungată în care cărbunele a fost depozitat în port.

Amintim că, în vara anului 2022, Primăria a încheiat un contract cu Vitol SA Geneva pentru o cantitate de 140.000 tone de cărbune la un preţ de 415 dolari/tona, un cost record (de exemplu, cărbunele are, acum, pe piețele internaționale un preț de 130 dolari/tonă). Mare parte din această cantitate (circa 95.000 tone) a fost utilizată în sezonul rece 2022/2023. În schimb, conform surselor ZDI, peste 35.000 tone ar fi rămas neridicate în portul Constanța pentru o perioadă mai mare de timp, după care Vitol l-a recuperat.

Peste această cantitate care stătea neridicată în port, actul adiţional semnat în decembrie 2022 a însemnat încă 14.000 tone de cărbune – această suplimentare a făcut obiectul unei verificări a Curţii de Conturi și, în prezent, a procurorilor DNA.

Publicitate și alte recomandări video