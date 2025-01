FOTBAL A început treaba în Copou! Care au fost noutățile la primul antrenament al lui Poli din 2025?

La reunirea lotului, care a avut loc în cursul dimineții, au fost prezenți următorii jucători: Jesus Fernandez, Ionuț Ailenei, Toma Niga (portari); Matei Tănasă, Cătălin Creț (venit de la Sănătatea Cluj), Mohammed Umar, Rareș Ispas (fundași); Julian Marchioni, Alin Roman, Mihai Bordeianu, Diego Farcaș (venit de la Știința Miroslava), Denis Ciobanu, Ștefan Ștefanovici, Andrei Gheorghiță, Vlad Ilie, Darius Dobrean, Valentin Gheorghe (mijlocași); Shayon Harrison (atacant).

Stoperul Florin Ilie, aripa David Popa, fundașii David Atanaskoski, Guilherme Soares, Nicolas Samayoa și Claudio Silva și extremele Goncalo Teixeira și Tailson au fost învoiți. În cazul primilor doi, motivul oficial a fost că ambii sunt răciți, iar cei șase străini erau așteptați în Iași după startul antrenamentului.

Achiziții de la cluburi de Liga a III-a

Ambele noutăți prezente la reunire, Cătălin Lucian Creț și Diego Farcaș, vin de la formații din Liga a III-a. Creț, care de bază este fundaș stânga, dar poate evolua și fundaș dreapta, are 25 de ani și este născut la Cluj-Napoca. Format la FC Ardealul, el a mai fost legitimat și la Viitorul Târgu Jiu și CS Ocna Mureș. Creț a fost remarcat la meciul de Cupă dintre Sănătatea și Poli de anul trecut, fiind monitorizat apoi.

Farcaș (19 ani) este jucătorul Politehnicii, el fiind împrumutat în sezonul de toamnă la Miroslava.

În zilele care urmează, Poli va efectua și alte transferuri, principalul post vizat pentru a fi întărit fiind cel de vârf împins.

Care sunt divorțurile iernii

Politehnica a renunțat la șapte jucători în această iarnă, după cum Ziarul de Iași v-a informat. Au plecat din Copou fundașul dreapta Todor Todoroski, închizătorii Robert Miskovic și Samuel Gouet, mijlocașul Luca Mihai și atacanții Florian Kamberi și Billel Omrani, cu care s-au reziliat contractele. Dintre aceștia, doar Miskovic a semnat un nou angajament, cu FC Slovacko, grupare care ocupă locul IX în prima ligă cehă. Luca Mihai va reveni la clubul de care aparține, CFR Cluj, care urmează să-l cedeze la altă echipă.

Totodată, mijlocașul Cătălin Itu este pus pe lista de transferări, el fiind în căutarea unei echipe.

De precizat că nu este exclus ca și Harrison să plece de la Poli.

Grozavu lasă Poli fără preparator fizic

O altă plecare a iernii vine din stafful tehnic. Preparatorul fizic Ovidiu Chiribici va părăsi marți, după antrenamentul Politehnicii, Iașul, pentru a pleca la FC Botoșani. Chiribici va colabora la FC cu nașul lui, Leo Grozavu. Fostul antrenor al lui Poli a preluat conducerea tehnică a grupării din nordul Moldovei, care s-a despărțit intempestiv de Liviu Ciobotariu.

Poli avea luni deja câteva piste pe care să meargă pentru a rezolva problema preparatorului fizic. În rest, stafful tehnic va rămâne neschimbat: Emil Săndoi – principal, Francisc Dican și Valentin Năstase – secunzi, Radu Sardescu – antrenor de portari.

Declarațiile de la reunire. Săndoi vrea jucători cu experiență, Bordeianu – muncă, iar Gheorghiță speră să prindă Euro

La reunirea de luni, au dat declarații Săndoi, căpitanul echipei, Mihai Bordeianu și jucătorul Andrei Gheorghiță.

Iată principalele ieșiri publice ale celor trei.

Săndoi vrea transferuri multe

Emil Săndoi a abordat mai multe subiecte. Iată ce a spus antrenorul despre:

– campania de transferuri

„Cei care au venit (n.r. – Creț și Farcaș) nu sunt nume importante. Mai avem nevoie de jucători, poate cu excepția portarilor, în fiecare compartiment. Am avea nevoie de jucători cu experiență, jucători care să aducă plus-valoare, care să fie peste media pe care o avem acum. Săptămâna aceasta vom stabili lotul cu care vom porni la drum. S-a renunțat la o parte de jucători, zilele următoare vom mai lucra la strategia clubului, vedem cine va mai pleca, cine va veni”.

– plecările din această iarnă

„Jucătorii care au plecat nu au reușit să se adapteze la cerințele noastre. Ei au jucat mai puțin, de asta ne-am despărțit”

– pregătirea din această perioadă

„Pauza a fost destul de mică, nu s-a pierdut foarte mult fizic. Vom avea grijă să fim la nivelul optim din punct de vedere fizic la startul sezonului. E o perioadă importantă până la startul campionatului. Rămânem pe plan local, dar creștem puțin turația și în această săptămână, pentru ca de săptămâna viitoare să lucrăm la intensitate maximă. Vremea ne ajută, ne putem antrena acasă. Cu șase zile înainte de meciul cu Rapid, de pe 20, vrem să plecăm în București. Vreau să jucăm două-trei meciuri amicale. Discutăm cu mai multe echipe, pentru un joc la Iași și două la București.”

– obiective

„Chiar dacă de sărbători am stat în familie, alături de copii, nepoți, am ținut legătura în permanență cu conducerea. Noi am început foarte bine, dar apoi lucrurile au scârțâit. La fiecare echipă sunt perioade mai bune, perioade mai proaste. Va fi un campionat foarte complicat pentru toată lumea. Distanța e mică, campionatul s-a împărțit în două grupe valorice. Plecăm la drum în 2025 cu gânduri de bine și optimiști. Trebuie să avem un parcurs bun în campionat” a încheiat Emil Săndoi.

Mesajul mobilizator al căpitanului

Și Bordeianu s-a referit la teme diferite. Iată principalele referiri ale mijlocașului.

– despre sărbători

„A fost o perioadă scurtă de vacanță, sărbătorile au fost frumoase, în familie. Am gustat din toate mâncărurile, produse tradiționale, dar moderat. Lucrurile pot fi ținute sub control fără probleme. Acum, depinde de fiecare, cum vrea și cât vrea să petreacă. Eu cred că toate trebuie să aibă o limită, mai ales pentru un sportiv de performanță”.

– despre planurile pentru 2025

„Sper ca după această perioadă de limpezire a minții să venim cu forțe proaspete, să ne pregătim foarte bine și să facem mai mult ca anul trecut. Vreau să avem un an mai productiv. Să vorbim mai puțin și să fim mai eficienți. Sper ca 2025 să fie cu liniște din punct de vedere sportiv și al lucrurilor de la club, să nu mai avem emoțiile din sezonul trecut. Chiar dacă acum nu suntem pe un loc confortabil, sper să muncim mai mult, să fim mai consecvenți în ceea ce facem și să arătăm că ceea ce am arătat anul trecut nu e adevărata față a Iașiului. Eu nu țin așa de mult la reușitele personale, ci la cele ale echipei. Am dat cinci goluri în campionat și unul în Cupă, important este însă ca golurile să aducă puncte și un loc cât mai confortabil pentru echipă”

– despre pregătirea de iarnă

„Trebuie să fim conștienți că fără cantonamente, fără pregătire nu putem duce meciurile unui campionat. Nu trebuie să-ți placă sau să nu-ți placă, e valabil pentru oricine. Fără muncă nu se poate nimic!”

Gheorghiță „strigă” la Pancu

Gheorghiță speră ca evoluțiile lui să-l aducă în atenția selecționerului naționalei de tineret a României, Daniel Pancu. „Ne-am întors cu bateriile reîncărcate din vacanță. Sper ca Moșul să-mi fi adus multe goluri și multă sănătate. Sper să facem cât mai multe puncte, pentru ca la finalul sezonului să fim mai relaxați decât anul trecut. Va fi un campionat strâns, toate echipele sunt apropiate. Cu o victorie te duci sus, cu o înfrângere te duci jos. Mă gândesc și la echipa națională de tineret, sper ca la vară să merg la Euro” a spus tânărul fotbalist.

