FOTBAL Aer de primă ligă diseară în Copou. Reîntâlnire cu Liviu Ciobotariu și Claudiu Tudor: meci de play-off

Astăzi, de la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași – Petrolul Ploiești, în play-off-ul Cupei României la fotbal. Avancronica meciului, în rândurile de mai jos!

Poli Iași va face astăzi primul pas în ediția 2025-2026 a Cupei României. În play-off-ul competiției, unde s-a calificat direct, Politehnica se va confrunta cu o echipă de primă ligă, Petrolul Ploiești.

Meci pentru rezerve?

Partida se anunță a fi una mai degrabă rezervată jucătorilor de rang doi, deoarece atât Poli, cât și Petrolul au ca ținte prioritare campionatele în care evoluează.

Având ca obiectiv capital promovarea în Liga I de fotbal, Iașul, care e la două puncte sub ultimul loc care duce în play-off-ul Ligii a II-a, se gândește mai mult la duelul contra CSM Slatina, de sâmbătă, din runda a V-a.

După un start ezitant de sezon, în care a obținut doar șase puncte în șapte runde, prahovenii sunt doar cu un loc deasupra „liniei roșii” a clasamentului, sub care se merge la baraj sau se retrogradează. Drept urmare, „lupii” au ca obiectiv prioritar meciul din runda a VIII-a, de luni, de la Constanța, cu Farul.

Reîntâlnire cu doi foști ieșeni

Chiar dacă ambele formații vor miza, cu siguranță, și pe fotbaliști care nu au statut de titulari, Petrolul pare a avea prima șansă, lotul ploieștenilor fiind mult mai valoros. În ciuda acestui fapt, Poli a anunțat, prin vocea antrenorului Anthony „Tony” Da Silva și a jucătorului Alin Șeroni, că vrea să speculeze avantajul terenului propriu pentru a furniza surpriza și a se califica în grupele Cupei.

Ca o curiozitate, e de precizat faptul că ambii șefi ai oaspeților de azi, președintele Claudiu Tudor și antrenorul Liviu Ciobotariu, au lucrat la Poli în trecut.

Tudor a jucat la Iași din ianuarie 2011 până în vara lui 2013, fiind unul dintre oamenii-cheie ai promovării din 2012, iar Ciobotariu a pregătit echipa din Copou o bună parte din sezonul 2012-2013.

Programul Cupei României

În cazul în care meciul de azi se încheie la egalitate, se vor juca prelungiri. Dacă egalitatea persistă și apoi, echipa calificată va fi desemnată în urma executării unor lovituri de la 11 metri.

Formația câștigătoare se va califica în grupele Cupei României, unde vor juca 24 de cluburi, împărțite în patru grupe. Fiecare echipă va juca în grupe doar trei jocuri, pe 29 octombrie, 3 și 17 decembrie. Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală, care se vor disputa pe 4 martie 2026. Semifinalele vor avea loc pe 22 aprilie, iar finala – pe 13 mai.

