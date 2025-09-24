MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL Antrenorul Leo Grozavu se întoarce azi în Copou, pe stadionul „Emil Alexandrescu”

De Ovidiu MINEA
miercuri, 24 septembrie 2025, 03:45
1 MIN
Politehnica Iași va disputa astăzi un meci amical, pe arena din Copou, de la ora 12:00.

Formația ieșeană se va confrunta cu FC Botoșani, grupare care se află acum pe locul II în Liga I. Botoșănenii sunt antrenați de un fost tehnician ieșean, Leo Grozavu. Acesta îi are în staff și pe Ovidiu Chiribici, fost preparator fizic la Politehnica, și pe Vasile Gheorghe, fost jucător ieșean.

Pentru Poli, care e pe X în eșalonul secund, testul de azi este o repetiție înaintea confruntării de sâmbătă, de pe „Emil Alexanrescu”, contra CS Tunari. Disputa cu modesta grupare ilfoveană, din etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal, va începe la ora 11:00.

 

Etichete: fotbal, liga 2, Politehnica Iași

