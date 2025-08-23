FOTBAL Are Iașul față de promovare? Astăzi are loc primul test adevărat al sezonului pentru Politehnica

Politehnica Iași va disputa astăzi primul meci din acest sezon în care s-ar putea da un prim răspuns legat de nivelul echipei care a anunțat că are ca obiectiv promovarea. De la ora 13:00, Poli se va confrunta la Voluntari cu echipa locală FC, una dintre grupările care vizează și ea să joace în elită la anul.

De ce trebuie să se teamă Poli?

Ilfovenii au destule argumente pentru a spera la reluarea logodnei cu Liga I. Antrenorul gazdelor de azi, Florin Pârvu, este un tehnician cu o cotă bună, lotul de jucători, fără să rupă gura târgului, are un nivel bun pentru eșalon doi, iar traseul FC din stagiunea trecută a fost unul bun. Voluntari a terminat pe locul IV și a fost la un pas de promovare, după ce a pierdut barajul cu Unirea Slobozia în urma loviturilor de la 11 metri.

Gazdele mai au și alte atuuri înaintea duelului de azi. Printre acestea se numără terenul propriu, stabilitatea financiară, dar și moralul, foarte bun după startul de sezon cu trei victorii: 2-1 cu Metalul Buzău și 1-0 cu CSM Slatina, pe teren propriu, și 1-0 la Afumați.

Care sunt atuurile Iașului?

În ciuda faptului că Voluntari este văzută ca una dintre favoritele la promovare, Poli nu se sperie de adversar, antrenorul oaspeților, Anthony „Tony” Da Silva, anunțând că merge la victorie în Ilfov. Tehnicianul s-a bazat în declarațiile sale pe forma foarte bună etalată de elevii săi în ultima rundă, când Iașul a trecut cu 3-0 de Gloria Bistrița, și pe faptul că echipa pe care o pregătește a dat primele semne de omogenizare. Astfel, Politehnica speră că a reușit să urce nivelul etalat în eșecul de acasă cu Piatra Neamț și victoria chinuită de la Bacău, jocuri în care a fost și o parte pozitivă, determinarea „alb-albaștrilor”.

Primul test adevărat pentru Politehnica

Și cum Voluntari a bătut la un singur gol în toate primele trei runde, în care nu s-a confruntat cu vreo candidată la promovare, nu e de mirare că Iașul speră să treacă de o echipă care contează în atac pe un fotbalist, Nemec, care împlinește luna viitoare 40 de ani!

Mai trebuie precizat că Poli a făcut deplasarea spre meci ca o echipă de top, cu avionul. Trăgând linie, meci cu miză mare și o mare curiozitate: care e nivelul actual al Politehnicii? Cum primii trei adversari nu au fost cu ștaif (Ceahlăul a fost în play-out în cele două sezoane de Liga a II-a, Bacău și Bistrița sunt nou-promovate), Poli va afla azi dacă are destule argumente pentru a se bate cu adevărat la promovare.

Formațiile probabile

Voluntari: Al. Maxim – Gîț, R. Crișan, Pițian, Al. Șuteu – Onișa, D. Toma – Meroli, Guțea, Babic – Nemec.

Iași: J. Fernandez – Opriș, Elo, Inglada, Ruben Silva – Ghindovean, R. Farcaș – Ferhaoui, Hrib, Ștefanovici – Tiehi.

