FOTBAL Atenție, Politehnica! Trei echipe au pornit ca din pușcă și au câștigat toate meciurile din primele trei runde ale Ligii a II-a. Mâine, meci pe Copou

Politehnica Iași va face astăzi ultimul antrenament înaintea partidei de mâine cu Gloria Bistrița, care va închide etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal.

Runda amintită a confirmat startul foarte bun de sezon pe care îl au trei cluburi, ACSM Reșița FC Bihor Oradea și FC Voluntari, toate reușind să acumuleze maximum de puncte. Acest lucru sporește presiunea pe Poli, care a pierdut în prima rundă, acasă, cu echipa nemțeană Ceahlăul, și s-a impus apoi la Bacău.

Pentru a nu pierde contactul cu echipele fruntașe ale unui campionat din care două grupări promovează direct, iar alte două joacă baraj cu trupe din prima ligă, Iașul trebuie să câștige meciul de mâine cu Bistrița. Partida va avea loc în Copou, cu începere de la ora 19:00.

Rezultatele din ultimele trei zile

Iată rezultatele înregistrate vineri, sâmbătă și duminică în etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal.

FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița 3-2, CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3, CS Afumați – FC Voluntari 0-1, ACSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel 7-0, ASA Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare 4-0, Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr 3-1, CS Dinamo București – Steaua București 0-0, CS Tunari – FC Bacău 1-2, Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț 8-0 (!).

Penultimul meci al etapei, Sepsi Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara, are loc astăzi, de la ora 17:00.

După primele trei clasate, care au maximum de puncte, pe celelalte poziții care mai duc în play-off se mai află ASA Târgu Mureș și Steaua București, fiecare cu șapte puncte, și Chiajna, cu șase puncte. Corvinul are patru puncte, iar Sepsi – două. Poli e pe XIII, cu trei puncte.

