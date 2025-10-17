FOTBAL Bateți la scor, pentru un golaveraj bun! Misiune facilă pentru Poli, care poate trece lejer astăzi de o nou-promovată modestă

Politehnica Iași continuă să aibă un culoar perfect în eșalonul secund, în care a întâlnit până acum acasă numai adversari modești. După Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Metalul Buzău și CS Tunari, în Copou va urca azi o nou-promovată cu o valoare extrem de scăzută, CS Dinamo București.

O singură victorie în nouă etape pentru CS Dinamo

Formația bucureșteană a confirmat că Liga a II-a este o căciulă prea mare pentru ea: oaspeții de azi au acumulat până acum doar șapte puncte în nouă runde, în care au bifat un singur succes, pe 9 august, în fața unei grupări rătăcite în campionat, AFC Câmpulung Muscel. De atunci, CS Dinamo, care e antrenată de un tehnician care nu reușește să se impună în peisajul autohton, Florin Bratu, a pierdut toate duelurile din deplasare și nu a fost în stare să se impună măcar o dată pe teren propriu, fiind acum pe o poziție care duce la barajul de menținere în eșalonul secund.

Rănile Politehnicii

Având în față un asemenea adversar, Poli, care are tot lotul apt de joc, trebuie nu numai să se gândească la victorie, ci și la o victorie la scor. Asta pentru a-și mai împăca suporterii, iritați de jocul prost și de rezultatele slabe din acest sezon (Iașul e acum pe locul XI, cu doar 14 puncte și -1 în clasamentul adevărului!), dar și de rezultatul ultimei runde, 0-2 la Concordia Chiajna, echipă la care antrenorul Andrei Cristea a debutat pe teren propriu.

În afară de relația cu fanii, Poli, care a avut timp suficient pentru alte reglaje în perioada de întrerupere a campionatului, de săptămâna trecuă, trebuie să bată la diferență mare și pentru a-și îmbunătăți golaverajul, criteriu de departajare în cazul în care la finalul sezonului regulat două echipe care au remizat sunt la egalitate de puncte.

Ieșenii au părut conștienți de faptul că au o misiune facilă azi și au etalat un optimism ridicat la conferința de presă de dinaintea meciului, astfel că fanii se așteaptă la un galop de sănătate al favoriților.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic, R. Farcaș – Ștefanovici, Tiehi, Ofori.

CS Dinamo: Den. Moldovan – I. Neculai, Pașcalău, Vișan, Bobaru, Demici – Uleia, Sil. Matei, A. Zaharia – Kiricenko, Morar.

