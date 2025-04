FOTBAL „Câini” transformați în „cățeluși” cu dinți de lapte. Marile speranțe dinamoviste nu prind nici banca de rezerve la ACSM Politehnica Iași

Reamintim, orice club de primă ligă este obligat să folosească într-un meci oficial, pe toată perioada partidei, minimum un fotbalist care are dreptul să poată juca la naționala de tineret a României. Poli a căutat febril alte variante deoarece jucătorii din lot care acopereau postul amintit, Ștefan Ștefanovici, Marian Tănasă, Denis Ciobanu, Darius Dobrean ori Vlad Ilie, nu confirmaseră.

Ce speranțe au fost Bordușanu și Borcea: erau minori când au debutat la Dinamo

Soluțiile găsite, mijlocașii ofensivi Antonio Bordușanu și Valentin Borcea, au creat speranțe mari, ținând cont de CV-urile celor doi. Formați la Dinamo București, trecuți pe la naționalele de juniori, Bordușanu și Borcea au prins meciuri multe la seniorii „câinilor roșii”. Deși are doar 20 de ani și va mai acoperi regula under 21 încă două sezoane, Bordușanu are 64 de apariții în tricoul dinamoviștilor, la care a debutat la 16 ani și jumătate! Semnând rapid condica la echipa mare a lui Dinamo, la nici 18 ani, Borcea, care are în CV și un titlu de campion național de tineret, a adunat 39 de prezențe la „alb-roșii”.

Problemele lui Bordușanu

Din nefericire pentru Poli și pentru cei doi puști, mariajul lor cu Iașul este, până acum, un fiasco. Împrumutat până în vară de la Dinamo, Bordușanu a prins doar 11 minute în două meciuri imediat după ce a fost adus, însă de atunci nu a mai fost folosit deloc, fiind de patru ori în afara lotului și de două ori rezervă neutilizată. Acest lucru a fost generat și de faptul că jucătorul a avut probleme cu greutatea, apoi s-a accidentat la gleznă (element care a generat și ratarea unei convocări la reprezentativa tricoloră under 20), dar și a randamentului etalat. De pildă, chiar dacă a fost apt pentru meciul de vinerea trecută, de la Galați, cu Oțelul, Bordușanu nu a prins lotul de 23. Lot prins de Ștefanovici, M. Tănasă, D. Ciobanu, Dobrean ori V. Ilie…

Eșec mare pentru Borcea

Și mai delicată este situația lui Valentin Borcea (nicio legătură de rudenie cu fostul acționar dinamovist Cristi Borcea). Venit la ACSM Politehnica de la UTA, după ce vara trecută a încheiat socotelile cu Dinamo, mutându-se la Arad, jucătorul de 22 de ani nu a prins nici măcar banca de rezerve în cele șapte meciuri de campionat în care Politehnica se putea baza pe el! În plus, fotbalistul nu pare a fi în calcule nici pentru meciul de vineri, de la Buzău, cu Gloria, care va începe la ora 17:30.

Borcea a jucat în echipa ieșeană doar în prelungirile barajului de Cupă cu FC Hermannstadt, pierdut de ieșeni în Copou.

Ce va face Poli în vară cu cei doi?

Oficialii ACSM Politehnica au evitat să dea un verdict despre cei doi jucători, punând, diplomatic, absența lor, pe nevoia de adaptare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostele mari speranțe dinamoviste în continuare, mai ales că Bordușanu era privit din vară, când Gheroghiță și Ștefanovici nu mai acoperă regula „under 21”, ca principala soluție pentru a rezolva spinoasa problemă amintită. Pentru aceasta, Iașul discutase deja cu Dinamo pentru prelungirea împrumutului jucătorului aflat în atenția lotului național de tineret, bucureștenii dându-și acordul de principiu în acest sens.

