FOTBAL Campioni la declarații, corigenți pe teren. Un nou eșec rușinos al Politehnicii, o nouă pată pe obrazul Iașului

Concordia: Kucher – D. Dumitrașcu (79 Bălașa), R. Lazăr, I. Pop, Dobrescu – A. Ciuciulete – Dav. Păcuraru (89 And. Burcea), Neicuțescu (62 Marong), Dar. Grigore, Carnat (62 Gîrbiță) – Boiciuc (89 Cl. Bălan).

Antrenor: Andrei Cristea.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni (29 Cestor), A. Dumitru – Vidakovic, R. Farcaș (65 D. Iancu) – Hrib (46 Alounga), Ghindovean, Ștefanovici (65 Ferhaoui) – Ofori (78 Bruninho).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Cartonașe galbene: Gîrbiță (76) – Hrib (30), Ofori (72), Bruninho (81), Alounga (85).

Arbitri: Adelin Pavel; Damian Antal, Doru Zamfir.

1-0, min. 41: Fernandez a gafat ca un începător, bâlbâindu-se la o fază simplă, în careu, mingea a ajuns la David Păcuraru, care a șutat de la 11 metri, lateral dreapta;

2-0, min. 71: Boiciuc a reluat cu capul centrarea trimisă dintr-un corner de pe dreapta de Păcuraru.

Autoumflată cu pompa mult prea mult după victoriile obținute în Copou în fața unor trupe de doi bani, Metalul Buzău și CS Tunari, chiar dacă prima a fost foarte chinuită, Politehnica Iași a trâmbițat înaintea disputei de sâmbătă, de la Chiajna, că nu concepe să nu câștige. Așa cum s-a mai întâmplat, doar vorbele au rămas din Poli, care a rămas din nou corigentă pe teren. Astfel, Iașul a pierdut din nou cu 0-2 în fața echipei unei comune din preajma Bucureștiului, după ce la precedenta deplasare cedase la Afumați. Asta chiar dacă jocul a fost mult mai bun decât cel de la Afumați, iar în față a fost o trupă modestă, Andrei Cristea având serios de lucru după dezastrul lăsat de Nicolae Dică.

Ce-ai făcut Fernandez?

Primul sfert de oră al duelului de la Chiajna a fost fără menajamente, ambele formații căutând golul. Nu numai că acesta nu a apărut, dar momentele de finalizare (Ghindovean – min. 5, Neicuțescu – min. 6, Dar. Grigore – min. 9, Ștefanovici – min. 12, Hrib – min. 15) nu au putut fi trecute la capitolul ocazii, ci la simple încercări ori faze de poartă.

Cine se aștepta că startul a fost doar de încălzire și că meciul va crește în intensitate, fluență, spectacol, s-a înșelat! Partida a alunecat într-o zonă cenușie, fără șut spre poartă mai bine de 20 de minute.

Amorțeala a fost tulburată de un puști de 19 ani, David Păcuraru, care, după ce și-a încercat șansa în minutul 38, a profitat peste trei minute de o uriașă eroare a lui Fernandez și a deschis scorul, pe care a încercat să-l majoreze, fără succes, în minutul 44.

Astfel, Concordia a intrat la pauză în avantaj, după un act modest, echilibrat.

Boiciuc a înfipt cuțitul în pieptul Politehnicii

Startul reprizei secunde a adus ocazii la ambele porți. Boiciuc a fost blocat in extremis de Cestor în minutul 52, Farcaș (min. 56) a trimis peste poartă, din poziție ideală, Boiciuc a ratat din nou șansa de a face 2-0 în minutul 61, iar peste cinci minute Alounga a ratat egalarea.

Caruselul ocaziilor s-a oprit în minutul 71, când Boiciuc, un moldovean crescut de Poli, a împlântat pumnalul în pieptul clubului-mamă, ducând Chiajna pe val. Concordia a fost la un pas chiar de 3-0, însă R. Lazăr (75) nu a punctat de la 6 metri. Iașul a avut o oportunitate de a relansa meciul, însă Kucher a parat șutul lui D. Iancu din minutul 77. Finalul a curs liniștit, doar Gîrbiță (90+4) mai încercându-și șansa.

Astfel, legenda Politehnicii, Andrei Cristea, a bifat a doua victorie din două meciuri pe banca modestei Concordia, iar Iașul a intrat în vacanță în criză, pe locul X, cu doar 14 puncte și -1 în clasamentul adevărului!

