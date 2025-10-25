FOTBAL Câștigați 1.000 de euro în 90 de minute și dregeți busuiocul! Poli are posibilitatea de a reintra în cursa pentru promovare, de care e departe acum

Astăzi, de la ora 11:00, la Reșița, ACSM – Politehnica Iași, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Citiți în rândurile de mai jos avancronica meciului.

Unul dintre capetele de afiș ale rundei a XI-a a eșalonului secund de fotbal are printre protagoniste pe Poli Iași. Azi, de la ora 11:00, formația din Copou va juca la Reșița, cu echipa locală ACSM. Partida are o miză mare pentru ambele formații, care au ca obiectiv promovarea.

Reșița e pe loc de play-off

Gazdele sunt mai aproape de ținta propusă, reșițenii fiind, grație golaverajului, peste cel al lui Voluntari și Sepsi, pe locul VI, ultimul care duce în play-off. Firesc, ACSM își propune să profite de avantajul terenului propriu și să-și conserve poziția care îi dă viză pentru prima grupă valorică la finalul sezonului regulat. Mai mult, ținând cont de echilibrul din vârf, Reșița poate urca într-un clasament în care doar liderul, Corvinul, cu 26 de puncte, e departe, sub hunedoreni fiind FC Bihor, cu 22 de puncte, și trei echipe cu 20 de puncte, Chindia Târgoviște, ASA Târgu Mureș și Steaua București.

Optimism la Poli

În ceea ce o privește pe Poli, care a avut o primă jumătate de sezon modestă, aceasta este conștientă că orice nou punct pierdut este o piedică în calea atingerii obiectivului, revenirea în prima ligă. Ținând cont de risipa uriașă de puncte din primele zece etape, în care a pierdut șapte puncte în Copou, cu echipe slabe, Iașul, care e abia pe XI, cu doar 15 puncte, are nevoie de victorie. Antrenorul Anthony „Tony” Da Silva, care a scăpat luni încă o dată de demitere, s-a arătat încrezător că echipa sa își va reveni după prestațiile slabe din ultimele două runde, soldate cu un eșec la Chiajna și o remiză acasă, cu modesta CS Dinamo București.

1.000 de euro primă pentru fotbaliștii de la Iași

Pentru a motiva și mai mult echipa, șefii Iașului au luat decizia de a dubla prima de victorie obișnuită din acest sezon, care va fi azi de 1.000 de euro! Bonusul este foarte mare și pentru Liga I, unde majoritatea echipelor oferă între 200 și 300 de euro de punct, liderul, FC Botoșani, începând sezonul cu 800 de euro de victorie.

Prima este imensă pentru Liga a II-a, eșalon în care liderul, Corvinul Hunedoara, oferă de mai bine de trei ori mai puțin decât Poli, 1.500 de lei pentru un succes.

După cum v-am informat, pentru diminuarea oboselii înainte de joc, Poli a plecat încă de joi din Iași și va reveni acasă imediat după meci. Iașul, care, cu tot cu pauze, a mers circa 12 ore joi, s-a antrenat ieri dimineață la Reșița, după ce Tony a decis să nu programeze joi vreo ședință de pregătire.

Săgeata lui Stoican

În ceea ce privește absențele, azi vor fi doi suspendați: Grădinaru, de la gazde, și Farcaș, de la Poli, care au primit în etapa precedentă al patrulea cartonaș galben din acest campionat. În plus, la ieșeni nu va evolua Dragoș Iancu, care are probleme de natură psihică.

De precizat că oaspeții au fost înțepați înainte de meci de antrenorul gazdelor, Flavius Stoican, la Radio Reșița, care a spus despre Poli că „e o echipă căreia actualul loc din clasament nu-i face cinste”.

Formațiile probabile:

Reșița: Antonescu – Elton da Silva, Erico da Silva, Apro, Gașpăr, Dolghi, Dudea, Chera, Cioiu, Modan, Jerdea.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor, A. Dumitru – Ștefanovici, Vidakovic, Ghindovean, Ofori – Camara, Tiehi.

