FOTBAL Câștigați, că altfel e groasă! Situată exact deasupra zonei roșii, Poli Iași e condamnată să-l bată pe Hagi

După ce a obținut doar un punct în ultimele trei runde, deși a avut un traseu foarte lejer în această perioadă (meci acasă cu o trupă în piuneze, Sepsi, și deplasări la două grupări amărâte, Botoșani și Buzău), Poli nu ar mai trebui să risipească puncte dacă vrea ca poveștile de iarnă să fie spuse de deasupra zonei roșii a clasamentului. Rămasă la doar două lungimi avans față de prima poziție care duce la baraj și trei în fața unui loc direct retrogradabil, Iașul are nevoie ca de aer de un succes mâine, în duelul de acasă cu Farul Constanța.

Cu topoarele pe masă

Partida, care inițial trebuia să înceapă la ora 18:00, fiind mutată apoi cu o oră și jumătate mai devreme, va fi cu topoarele pe masă deoarece nu numai Iașul are nevoie disperată de puncte, ci și trupa lui Gică Hagi. Risipind multe puncte în acest sezon, în care a jucat oscilant, Farul a fost majoritatea timpului în subsol. Astfel, perioada recentă în care dobrogenii erau o constantă a play-off-ului, jucau în Europa sau chiar cucereau titlul de campioană pare, la cum s-a exprimat Constanța în acest campionat, la ani lumină distanță.

Program infernal pe final de an

Pe lângă avantajul terenului propriu, Politehnica ar trebui să se gândească la faptul că are în față o trupă care nu a fost în stare să obțină decât un succes în acest campionat în afara litoralului. Totodată, Iașul nu trebuie să uite că ratarea victoriei ar putea complica serios situația pe un final de an în care are meciuri dificile, pe terenul lui Dinamo București și cu FCSB în Copou.

În afara lui Ispas, operat de apendicită de mai mult timp, Politehnica a anunțat că nu are probleme de efectiv îanintea disputei de mâine, antrenorul Emil Săndoi urmând a se baza și pe Bordeianu și Gheorghiță, care au fost suspendați joi, în duelul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, dar și pe fotbaliștii de bază care au fost menajați în Ardeal.

Rețeta succesului

Partida a fost prefațată de gazde ieri, într-o conferință de presă la care au participat antrenorul principal Emil Săndoi și jucătorul Nicolas Samayoa.

„ Avem o serie destul de grea pe acest final de an. Acum, ne gândim la meciul cu Farul, cu care suntem la egalitate de puncte. Probabil, Farul și-a fi dorit mult mai mult în acest sezon, așa cum și eu mi-aș fi dorit mult mai mult. Sunt convins că putem face o partidă bună, putem avea o exprimare bună, putem spera la un rezultat bun. Trebuie să fim realiști, altruiști, pragmatici, pentru că doar așa putem obține rezultate” a spus Săndoi.

Meciuri decisive pentru trierea lotului

Tehnicianul a mai precizat că partidele rămase din acest an sunt decisive pentru rămânerea unor jucători în Copou: „În fotbal, e o continuă selecție, indiferent că-s jocuri amicale, oficiale sau antrenamente. Funcție de ce dă fiecare jucător, e răsplătit după aceea. Porțile echipei sunt deschise pentru orice jucător care își dorește să se sacrifice pentru Politehnica Iași și să demonstreze că e un fotbalist profesionist”.

„Nu putem tolera un astfel de comportament!”

Cuvinetele lui Săndoi au apărut și în contextul în care acesta a fost supărat de modul în care unii jucători au evoluat joi, în Cupă, cu Sănătatea Cluj: „Venim după un joc de Cupă în care am câștigat, bazându-ne pe jucători care au jucat mai puțin. Unii m-au impresionat și ar putea să joace în campionat, chiar în primul 11 cu Farul. Alții m-au dezamăgit, lucru inadmisibil, nu putem tolera la infinit un astfel de comportament. Vom încerca să luăm măsuri, să-i trezim. Mi-aș fi dorit o victorie mai categorică, dar am tratat cu superficialitate unele faze. Suntem bine moral după acest succes”.

Samayoa, optimist

Samayoa a punctat: „Nu vom avea meciuri ușoare pe acest final. Oricine poate să bată pe oricine. Noi putem bate pe oricine acasă, așa cum am făcut-o cu Craiova sau U Cluj. Trebuie să obținem puncte pe acest final, pentru a avea un start bun anul viitor și a nu mai suferi, așa cum a fost anul trecut. Jucăm cu echipa foarte bune, trebuie să fim organizați, disciplinați pentru a obține puncte. Cu Farul, trebuie să luptăm pentru trei puncte, care să ne ajute să urcăm, mai ales că ierarhia e foarte strânsă”.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Todoroski, G. Soares, Samayoa, Atanaskoski – Gouet, Bordeianu – Gheorghiță, Roman, Tailson – Kamberi.

Farul: Buzbuchi – Cercel, Bălașa, Marins, C. Ganea – Vînă, V. Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Alibec, Rivaldinho.

Ce meciuri se mai joacă?

În runda a XIX-a a Ligii I de fotbal, care a fost deschisă aseară de disputa dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid București, mai au loc partidele.

Sâmbătă: Gloria Buzău – Dinamo București (ora 17:00). Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova (ora 20:00).

Duminică: UTA – Unirea Slobozia (ora 13:30). FCSB – FC Botoșani (ora 20:30).

Luni: FC Hermannstadt – Oțelul Galați (ora 17:30). Universitatea Cluj-Napoca – CFR Cluj-Napoca (ora 20:30).

Înaintea startului etapei a XIX-a, clasamentul arăta astfel.

