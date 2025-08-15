MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Fotbal: Cea mai nouă echipă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie

De Redacția
vineri, 15 august 2025, 18:30
1 MIN
Fotbal: Cea mai nouă echipă naţională din lume a susţinut primul ei meci din istorie

Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0, notează news.ro.

Federaţia de Fotbal a Insulelor Marshall a organizat a doua ediţie a Outrigger Challenge Cup, o competiţie găzduită de oraşul american Fayeteville,din Arkansas, şi la care participă trei echipe naţionale din Oceania, dar şi echipa americană U19 a clubului Ozark United.

Astfel, naţionala Insulelor Marshall a disputat vineri primul meci din istoria ei, cedând cu 0-4 în faţa echipei Insulelor Virgine Americane. ˷Indiferent de scor, suntem atât de mândri de ce au realizat. Astăzi s-a scris o pagină de istorie” a postat Federaţia din Insulele Marshall pe site-ul oficial.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Etichete: echipa nationala, fotbal, insulele marshall

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network