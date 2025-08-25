Fotbal: Claudia Schiffer este fan al echipei engleze Brentford
Legendarul manechin german Claudia Schiffer este fan al echipei engleze de fotbal Brentford, informează cotidianul elvețian Le Matin, preluat de Agerpres.
Vedeta de pe podiumurile anilor 1990 s-a întâlnit cu jucătorii clubului din Premier League înainte de a asista la meciul victorios al acestora împotriva lui Aston Villa, prezența ei atrăgând atenția.
Sâmbătă, cea care a fost votată cândva ‘cea mai sexy femeie din lume’ de către revista FHM (For Him Magazine) a apărut într-o tribună de pe Gtech Community Stadium purtând ochelari de soare mari și un tricou alb-roșu al clubului londonez. Modelul german în vârstă de 54 de ani a părut să aprecieze victoria echipei gazdă asupra lui Aston Villa (1-0).
Soțul Claudiei Schiffer, regizorul britanic Matthew Vaughn, coproducător al unor filme de succes, a devenit în această vară acționar minoritar al clubului din vestul Londrei alături de omul de afaceri Gary Lubner.
Pe Instagram, Claudia Schiffer și-a împărtășit entuziasmul cu umor: ‘Acum știu cum e să fii o regină a albinelor. Sunt onorată să fac parte dintr-un stup atât de frumos’, a scris ea, referindu-se la supranumele clubului, ‘albinele’.
