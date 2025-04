FOTBAL Concentrare maximă la ACSM Politehnica Iași înainte de meciul capital de vineri, de la Buzău. Ce spun antrenorul și căpitanul

Principalul subiect abordat a fost partida de la Buzău, cu Gloria, care va avea loc vineri, de la ora 17:30, în cadrul etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.

Miriuță: „Băieții sunt motivați!”

„Ne așteaptă un meci extrem de greu, așa cum au fost și precedentele trei din play-out. Mi-aș fi dorit să jucăm acasă, dar, din păcate, primele trei din patru le jucăm în deplasare. Gloria e o echipă bună, cu un antrenor bun, Ilie Stan, a venit și face o treabă extraordinară, a bătut la Sepsi, la Sibiu; au arătat bine, au arătat bine și cu Galațiul, chiar dacă au pierdut. Noi venim după o înfrângere, la Galați, o înfrângere meritată la cum am arătat în primele 60 de minute. Ne-am antrenat bine zilele astea, băieții sunt motivați, am avut discuții constructive cu băieții” a spus Miriuță.

„Totul se decide în ultima etapă!”

Acesta a adăugat: „Jocurile rămân din ce în ce mai puține, trebuie să facem puncte. Ultima etapă va decide cine va retrograda, cum am spus. Nu mai există favorită, Sepsi și Sibiul, care zicea toată lumea că se vor bate pentru locurile 7-8, nu mai sunt sigure de aceste locuri. Noi trebuie să ne batem pentru fiecare punct, pentru că fiecare punct contează. Am mare încredere în băieți, deoarece cu ei am făcut aceste puncte. Înfrângerea de la Galați, de etapa trecută, nu a picat bine, dar am văzut cum s-au pregătit apoi, sunt mai motivați decât oricând. Vineri depinde numai și numai de noi!”

Coșmaruri după eșecul de la Galați

Șeful băncii tehnice ieșene s-a referit mai mult la eșecul de la Galați, din etapa trecută: „La Galați am avut o zi proastă; îmi asum, alături de jucători, ce s-a întâmplat. Poate trebuia să-i pregătesc mai bine. Acum, lucrurile sunt mai bune. Trebuia să vină și o înfrângere după seria bună, mă așteptam la asta, dar speram să vină mai spre final. Fiecare lucru se întâmplă însă cu un anumit scop! La Galați, în afară de Fernandes, trebuia să schimb toată echipa la pauză! Am avut o zi slabă, am făcut o partidă slabă, suntem toți vinovați. Acum, mergem mai departe”.

Rețeta victoriei cu Buzău

Miriuță a spus și cum poate fi învinsă echipa buzoiană: „Câteodată depinzi și de șansă, dar dacă în ziua jocului vom fi bine, fizic, mental, pishic, vom câștiga duelurile, vom fi agresivi, pozitivi, vom lupta pentru fiecare minge, toată lumea va alerga, se va apăra, toată lumea va veni în faza de atac, vom funcționa ca o echipă, nu cred că vom pierde la Buzău. Mergem încrezători, nu avem nimic de pierdut. Va fi un meci de care pe care”.

Samayoa a ieșit din calcule

Tehnicianul ACSM Politehnica a confirmat faptul că stoperul guatemalez Nicolas Samayoa va absenta și în disputa de vineri: „Samayoa va lipsi minimum trei săptămâni, are o fisură la deget. E o pierdere mare, ținea echipa în spate. Îmi pare nespus de rău, era unul dintre liderii echipei. N-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Cine va intra la Buzău, va trebui să-l înlocuiască” a punctat Miriuță.

Apelul căpitanului

Bordeianu a declarat: „La Buzău va fi un meci foarte dificil, într-un play-out foarte disputat. După dușul rece de la Galați a fost o săptămână cu un ciclu normal, ne-am pregătit bine, am tratat lucrurile foarte serios. Am încerdere că la Buzău lucrurile vor fi bine pentru noi, pentru a ne apropia cele trei puncte, deși orice punct contează. Din meciul de la Galați, care a fost un duș rece pentru noi, trebuie să luăm și lucrurile pozitive, să ne trezească, să înțelegem că fiecare meci e important. Dacă fiecare dintre noi va conștientiza miza din play-out, lucrurile vor fi din nou bune pentru noi”.

Cu gândul la victorie

„La Buzău, în capul fiecăruia dintre noi trebuie să fie doar victoria. În sezonul regulat, acasă, cu ei am avut meciul în mână, iar din meciul de la Buzău, pe care l-am pierdut, nu am înțeles mare lucru. Au fost greșeli, prostii. Au trecut, iar acum, mental, fizic, trebuie să fim 100%. Vom întâlni o echipă montată, noi trebuie să fim cel puțin la fel de montați ca ei pentru ca lucrurile să fie în ordine. E un play-out foarte disputat, dar totul depinde de noi. Dacă vom fi pozitivi și vom avea reacție la fiecare meci, lucrurile vor fi OK pentru noi” a mai spus mijlocașul ieșean.

Poli va pleca mâine spre Buzău, cu autocarul, după un antrenament care va avea loc în cursul dimineții, în Copou.

