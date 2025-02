FOTBAL Contre între Miriuță și Bordeianu. Face deplasarea la Cluj căpitanul Politehnicii? Supărarea lui Roman

* Doi dintre jucătorii experimentați ai Politehnicii Iași, Mihai Bordeianu și Florin Ilie, nu au fost utilizați. Primul a fost rezervă neutilizată, la fel ca portarii Ailenei și Niga, Claudio Silva, D. Ciobanu, Umar și Creț, iar al doilea a stat în afara lotului, deși pe bancă mai erau trei locuri libere!

Bordeianu și Ilie au fost pedepsiți de antrenorul Vasile Miriuță ca urmare a atitudinii pe care au etalat-o duminică, la Craiova, în meciul cu Universitatea, din runda a XXIV-a. La finalul duelului cu UTA, Bordeianu s-a arătat extrem de supărat pe decizia antrenorului. Acesta a spus după meci că se mai gândește dacă-l va coopta pe fostul internațional în lotul care va pleca mâine spre Cluj-Napoca, pentru meciul cu Universitatea, care va avea loc duminică.

* În absența lui Bordeianu, căpitan de echipă la gazde a fost Samayoa.

De ce nu a jucat Gheorghiță?

* O absență de ultimă oră la Poli a fost Andrei Gheorghiță. Deși oficialii Iașului anunțaseră că jucătorul va pleca la FCSB, unde a fost vândut în această săptămână, după duelul cu arădenii, fotbalistul a plecat spre București joi la amiază. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că FCSB vrea să-l treacă pe Gheorghiță pe lista UEFA, iar toate formalitățile trebuiau rezolvate astăzi.

* La meci au fost prezenți doar 1224 de spectatori.

* La finalul partidei, un alt jucător rutinat, Alin Roman, a ieșit la rampă: „Toată lumea mă înjură numai pe mine și pe Bordeianu. Nu jucăm însă numai noi. Eu zic că ne-am făcut treaba. Sunt prea multe schimbări la echipă, avem și ghinion. Azi am jucat și cu mingi lungi, lucru care nu ne avantajează. Eu lupt până la capăt, sunt profesionist. Am rămas în vară, fără să fac scandal, deși am avut o ofertă mai bună și mi se promisese că pot pleca. Din vară însă, nu mai rămân dacă nu va fi un proiect bun!”

