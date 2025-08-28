MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL Cu fruntea sus! Eliminați din Cupă după un gol primit din ofsaid în prelungirile prelungirilor

De Ovidiu MINEA
joi, 28 august 2025, 03:38
4 MIN
Politehnica Iași – Petrolul Ploiești 1-2 (1-1, 0-1), în play-off-ul Cupei României la fotbal.

Poli: Niga – Ruben Silva (63 Ștefanovici), Pojar (46 Gligor), Inglada, Șeroni, Ofori – D. Iancu (87 Ferhaoui), Ghindovean (46 R. Farcaș), D. Ciobanu (91 Hrib), Bruninho – Istratie (46 Tiehi).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Petrolul: Krell – D. Radu (91 Ricardinho), Guilherme Soares, Prce (29 Dongmo), B. Marian (59 R. Sălceanu) – Jyry (59 Boțogan), Roche, Doukansy – Tolea (91 F. Baiano), Chică-Roșă (59 Doumtsios), Grozav.

Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Cartonașe galbene: Pojar (9), Ghindovean (28), Gligor (90), Bruninho (90+1), Hrib (105), Ferhaoui (110) – Doukansy (45), Boțogan (65), Mateiu (120+1 – în afara terenului), Roche (120+3)

Arbitri: Cristian Moldoveanu; Răzvan Tudor, Barna Biro.

0-1, min. 21: Doukansy, cu un șut de la circa 23 de metri, poziție centrală;

1-1, min. 69: Gligor i-a pasat lui Ștefanovici în lateral stânga, ultimul a preluat și a șutat din careului mic;

1-2, min. 120+2: Grozav a pasat, cu capul, spre Doumtsios, care era în ofsaid, Șeroni a respins, iar Grozav a punctat dintr-un voleu de la marginea careului mare.

Politehnica Iași a disputat ieri primul și ultimul meci din ediția 2025-2026 a Cupei României la fotbal. Pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Poli nu s-a făcut deloc de râs în duelul cu o trupă de primă ligă, Petrolul Ploiești, de care a fost învinsă în prelungirile prelungirilor, dintr-un gol din ofsaid. Astfel, Iașul a „scăpat” de minimum încă trei meciuri de Cupă, din grupe, și se poate concentra sută la sută pe campania de promovare în Liga I.

Iașul a jucat cu rezervele

Cu gândul la meciul de sâmbătă, din campionat, cu gruparea slătineană CSM, Tony a menajat mulți titulari, în locul lor apărând mai mulți fotbaliști de rang doi: Niga a bifat primele minute din acest sezon, Șeroni, absent în ultimele trei runde, a fost chiar căpitan, Pojar, cu 39 de minute în două meciuri, a prins pentru prima dată un tricou de titular, la fel ca Denis Ciobanu, care adunase 14 minute în această stagiune, Istratie a revenit în primul „11” după ce în ultimele trei runde adunase 20 de minute etc.

Pe note asemănătoare a jucat și Petrolul, prahovenii, care au doar șase puncte după șapte runde, fiind pe locul XII în prima ligă, menajând câțiva titulari.

O primă repriză care a aparținut Petrolului

Cum Poli a avut mai multe rezerve și a îmbrăcat pentru prima dată în acest sezon o haină cu trei stoperi, sensul partidei în prima repriză a fost majoritar spre poarta gazdelor, care nu au avut decât trei șuturi, toate palide. Jucând în nota modestă din startul sezonului, Petrolul, deși foarte lentă, a profitat de rarele momente în care a iuțit jocul și și-a creat trei ocazii mari. Mai întâi, Tolea a nimerit bara în minutul 14, apoi Doukansy (21) a deschis scorul, cu un șut frumos, apărut pe un contraatac patru contra trei, iar în minutul 32 Grozav a ratat posibilitatea de a înclina, poate definitiv, balanța, șutând modest din poziție ideală și permițându-i lui Niga să se remarce.

S-a simțit când au intrat titularii!

În actul doi, apariția unor jucători importanți pentru Poli, Tiehi, Farcaș, Gligor și Ștefanovici, s-a simțit imediat la o echipă care a revenit la pauză la sistemul cu patru fundași. Chiar dacă Petrolul a continuat să domine, fără vlagă însă, Iașul a căpătat mai multă vigoare, iar contrele au început să apară și să aibă vigoare. La prima dintre acestea mai serioasă, Ștefanovici (69) a reușit să egaleze, iar cei aproape 2.500 de ieșeni au început să rimeze cu neobosiții ultrași din Peluza Nord, care au animat mereu atmosfera.

Și cum Petrolul nu a avut reacție, plimbând des mingea ca pe semicercul de 9 metri la handbal, iar Grozav i-a pasat, practic, lui Niga, dintr-o poziție foarte bună, în minutul 89, la singura sclipire a oaspeților, s-a ajuns în prelungiri.

Grozav, demon și înger pentru Petrolul

În minutele adiționale, Grozav a mai irosit alte două oportunități uriașe. În minutul 98, căpitanul oaspeților a trimis în bară de la 15 metri, iar în minutul 100 l-a luat iar „la țintă” pe Niga. Oaspeții au continuat asaltul la poarta Iașului în repriza a doua de prelungiri, Ricardinho (118) trimițând cu capul pe lângă poartă.

Când lumea se întreba cine va executa loviturile de la 11 metri, Grozav și-a spălat toate păcatele din meci , în prelungirile prelungirilor, când a înscris golul decisiv. Un gol care ar fi trebuit însă anulat, din cauza unui ofsaid! Cum asistentul Tudor a dormit, Petrolul s-a impus, meritat, iar Politehnica a ieșit cu fruntea sus din Cupă.

12 „galbene”, Gligor – iertat de eliminare

* La fel ca la meciul de campionat cu FC Voluntari, de sâmbăta trecută, meciul Politehnicii a generat multe cartonașe galbene. Dacă în Ilfov arbitrul Burloiu a arătat 14 avertismente, aseară, în Copou, Moldoveanu a scos de 12 ori cartonașul galben. La jucători, Iașul s-a „impus” cu 6-4, iar tehnicienii au terminat la egalitate, Nuno Claro (antrenorul cu portarii la Poli) și Adrian Iordache („secundul” lui Ciobotariu) văzând „galbene” în prelungiri.

* În minutul 82, Gligor a avut o intrare extrem de dură la Roche, care a fost apreciată a fi chiar de cartonaș roșu de mai mulți specialiști. Jucătorul ieșean a scăpat și de „galben”, pe care l-a văzut peste opt minute.

* Aplaudat în start, Ciobotariu, fost antrenor la Poli, a sfârșit prin a fi înjurat, alături de jucătorii săi, de spectatori, la final. Acest lucru a fost generat de modul în care Grozav și Roche și-au manifestat bucuria, provocator, către fanii de la tribuna B, după reușita decisivă.

* La Petrolul a debutat Guilherme Soares, fost la Poli în sezonul trecut.

