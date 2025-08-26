FOTBAL Cupa României, o corvoadă pentru Politehnica Iași: mâine, meci în Copou. Programul complet al meciurilor din play-off

Revenită sâmbătă seară de la Voluntari, unde a remizat alb cu echipa locală FC, în etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, Politehnica Iași se concentrează în această săptămână pe cele două meciuri oficiale pe care le va disputa pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

Mâine, de la ora 19:00, Poli se va confrunta cu Petrolul Ploiești, în play-off-ul Cupei României, iar sâmbătă, de la ora 11:00, Iașul va primi vizita CSM Slatina, în runda a V-a a campionatului.

Ținând cont de faptul că partida cu oltenii este foarte importantă, iar cursa pentru promovare – foarte aspră, e de așteptat ca Iașul să menajeze în duelul cu prahovenii câțiva jucători importanți.

În cazul unei calificări, Politehnica va mai disputa în acest an încă minimum trei meciuri în Cupa României, între etape de campionat, pe 29 octombrie, 3 și 17 decembrie.

În același timp, și Petrolul, care nu are un start foarte bun de sezon, ar putea să menajeze câțiva jucători importanți înaintea duelului cu Farul, din campionat, care va avea loc luni.

Premii frumușele în Cupa României

Echipele care au forța de a juca pe două fronturi, campionat și Cupă, pot câștiga premii frumușele din a doua competiție internă. După ce o victorie în primele trei tururi, în care Poli a stat, au adus 1.000, 2.000, respectiv 4.000 de euro fiecărui club câștigător, calificarea în grupe asigură un câștig de 8.000 de euro.

În grupe, fiecare punct obținut în cele trei dueluri e recompensat de organizatori cu 4.000 de euro.

Apoi, câștigătoarele din sferturile de finală vor primi 25.000 de euro, iar cele din semifinale – 50.000 de euro.

În finală mai sunt puși pe masă 250.000 de euro, 240.000 dintre aceștia urmând a fi încasați de echipa care va triumfa.

Programul play-off-ului Cupei României

Play-off-ul Cupei din acest an se va disputa după următorul program:

Azi

Steaua București – UTA (ora 19:00 – televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1).

Miercuri

Unirea Alba Iulia – FC Botoșani (transmis pe frf.tv), Agricola Borcea – FC Argeș (frf.tv), Șoimii Gura Humorului – Sepsi Sfântu Gheorghe (frf.tv), FC Voluntari – FK Miercurea Ciuc, AFC Câmpulung Muscel – Metaloglobus București, Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia, CSO Băicoi – Gloria Bistrița, Sporting Liești – CS Afumați, Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna, Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț, CSC Dumbrăvița – FC Bihor, Olimpia Satu Mare – CSM Slatina, Politehnica Timișoara – CS Dinamo București – toate de la ora 17:30;

Poli – Petrolul (ora 19:00 – televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Joi

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța (ora 17:00 – televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1).

