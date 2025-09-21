Fotbal de „sătească” în Copou. Poli a câștigat cu un gol marcat în prelungiri, după ce a jucat execrabil

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni (82 Elo), Ștefanovici – D. Iancu (69 Vidakovic), R. Farcaș, Ghindovean – Hrib (82 A. Dumitru), Tiehi (54 Alounga), Ofori (69 Bruninho).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Metalul: Iul. Dinu – Opaiț (82 Stancovici), Parfeon (89 Dănuleasă), Alb. Olaru, And. Radu – Șaim Tudor, Borțoneanu (82 D. Oprea), Tudorică, G. Nica (75 Puiu) – Val. Robu, Ad. Moldovan (46 V. Dumitrache).

Antrenor: Valentin Stan.

Cartonașe galbene: Șeroni (43) – Opaiț (31).

Cartonaș roșu: Puiu (90+1 – fault când adversarul era în poziție iminentă de gol).

Arbitri: Florin Iviniș; Zsolt Kopriva, Csaba Antal.

1-0, min. 15: Ofori a profitat de marcajul prost al lui Parfeon și a reluat cu capul, de la 10 metri, după o centrare de pe dreapta a lui Hrib;

1-1, min. 59: Inglada a sărit greșit la o minge trimisă de oaspeți din jumătatea proprie, Robu a scăpat singur, l-a driblat și pe Fernandez și a marcat;

2-1, min. 90+3: Ștefanovici, din penalty acordat în urma unui fault comis de Puiu asupra lui Alounga, scăpat incredibil de ușor din marcaj de Dănuleasă.

Cei 1102 spectatori care au sacrificat sâmbătă prânzul în familie pentru a urmări meciul dintre Politehnica Iași și Metalul Buzău ar trebui să primească înapoi banii pe biletele de intrare! Așa de rău a fost chinuit sportul etalat de cele două formații pe „Emil Alexandrescu” încât i se poate spune fotbal doar dacă reperul e vreun meci de „sătească”…

Singurele lucruri pozitive au fost prestația ultrașilor din Peluza Nord, care au încurajat echipa ieșeană non-stop, și rezultatul final, care a adus trei puncte nemeritate, dar foarte importante, unei formații gazdă care nu a jucat nimic.

O primă repriză foarte slabă

Că lucrurile nu sunt deloc în regulă la Poli s-a simțit încă din start, Metalul, o trupă formată din jucători care au etalat grave carențe tehnice, dar care au avut inimă, dominând clar primul sfert de oră. Oaspeții au ratat prin Moldovan (4) și au marcat în minutul 10, prin Parfeon, reușita fiind anulată, discutabil, ca urmare a unui presupus ofsaid în care s-ar fi aflat Nica.

La prima zvâcnire a gazdelor, apărută în minutul 15, Ofori a profitat de limitele muntenilor, a deschis scorul și toată lumea se aștepta ca meciul să intre pe făgașul normal. Adică o dominare clară a unei trupe de tradiție, cu salarii consistente și obiectiv promovarea, care avea în față o echipă anonimă.

Nu a fost așa! Metalul a dominat clar în continuare, jucând des cu fundașii la linia de centru, șansa ieșenilor, care nu au mai avut până la pauză decât un șut, nepericulos, expediat de Ghindovean, de la mare distanță, deviat în corner, fiind imprecizia lui Șaim (18, 26) și neinspirația lui Robu (31) la încercări din poziții bune.

Victorie cu forcepsul

Politehnica nu s-a trezit nici la pauză, astfel că buzoienii au continuat să aibă inițiativa și în startul actului secund. Realitatea de pe teren s-a translat pe tabelă în minutul 59, când Robu a egalat după o gafă uriașă a lui Inglada.

Incredibil, Poli nu a avut reacție nici la 1-1, abia în minutul 76 apărând al doilea șut pe poartă al meciului în dreptul gazdelor, încercarea lui Farcaș de la 25 de metri fiind însă ușor de parat. Mai mult, Metalul a fost mai insistentă, Tudorică (77 și 80) și Șaim Tudor (90) încercând să devină eroii unui meci care era pigmentat fonic și de cereri de demisie adresate lui Tony.

Când nimeni nu se mai aștepta la nimic, iar Iașul se pregpătea să spună „bogdaproste” și pentru egal, o minge aruncată la întâmplare spre careul oaspeților a fost gestionată prost de Dănuleasă, Alounga a obținut un penalty, iar Ștefanovici a parafat un succes injust, dar extrem de important.

Nici la momentele de reculegere nu suntem oameni!

Înainte de startul meciului s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului jucător și antrenor, Florin Marin, decedat pe 18 septembrie. Din păcate, unii spectatori nu au catadicsit să se ridice în picioare sau să întrerupă convorbiri telefonice pentru a onora memoria celui care a jucat și antrenat la echipe mari ale României.

În momentul schimbării, Tiehi a fost extrem de nervos.

Abia legitimat, Vidakovic a debutat la Poli, echipă la care și Dumitru a prins primele minute.

Tony nu s-a uitat la penalty, antrenorul ținând în brațe un copil de mingi.

Arbitrul Iviniș a judecat în favoarea Iașului mai multe faze. De exemplu, Șeroni și Ghindovean au fost iertați de „galbene”, în cazul primului într-un moment în care fusese deja avertizat. „Centralul” a avut însă dreptate atunci când a refuzat oaspeților cererile de penalty din minutele 34, când Inglada l-a șters ușor pe Nica în careu, și 48, la duelul Robu – Opriș. Nu a fost penalty nici în minutul 43, când Șeroni a fost avertizat pentru (a doua) simulare, după ce s-a izbit de Opaiț în suprafața de pedeapsă.

Nu numai Metalul a avut un gol anulat pe motiv de ofsaid, ci și Poli. Marcator a fost Ofori, în minutul 50, și această fază ridicând câteva semne de întrebare, legată de o eventuală scoatere din ofsaid a ieșeanului de către Radu.

